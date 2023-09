El terror de los famosos operados por Lotocki: Quiénes son

Una de ellas es la vedette Mónica Farro, que hace un tiempo defendió a Anibal Lotocki y que ahora se encuentra haciéndose chequeos médicos; otra es Vicky Xipolitackis que al igual que su hermana se colocó rellenos; y también la actual mujer de Luis Ventura, madre de Antonito, Fabiana Liuzzi.

image.png

En LAM, la mujer de Ventura –quien ha sido criticado en redes por su ferviente apoyo a Lotocki–, soltó que está viendo “que dicen barbaridades” por la “desinformación” con la que, según ella, se habla sobre las operaciones que realizó Lotocki.

“Escucho mujeres diciendo ‘vino un médico y me dijo que vamos a vivir 20 años’”, expuso y añadió: “Espero ansiosa los resultados de la autopsia de Silvina, hay que ser cautos. Basémonos sobre resultados”.

image.png

Aunque también Liuzzi expresó que sería una “inconsciente” si manifiesta que todo está bien y se refirió al caso particular de Silvina Luna, con congoja y como una muestra de “la fragilidad del humano y la auto presión”:

Me hago análisis todos los años porque soy hipertensa, son de rutina. Hace menos de dos meses me los hice, y gracias a Dios, me dieron bien…Yo hablo desde mi experiencia, sin sacarle ni agregarle nada Me hago análisis todos los años porque soy hipertensa, son de rutina. Hace menos de dos meses me los hice, y gracias a Dios, me dieron bien…Yo hablo desde mi experiencia, sin sacarle ni agregarle nada

image.png

La mediática que narró los intensos dolores de glúteos tras lo que le inyectó Lotocki, es Vicky Xipolitakis, tal como su hermana. “Yo no quise denunciar porque no quería que se supiera. Te hace lo que quiere y te pone lo que él quiere”, expresó en Cortá por Lozano (Telefe).

Otras celebrities que cayeron en las manos de Anibal Lotocki, según lo acredita el material audiovisual y la propaganda publicitaria del doctor, son Moria Casán, Fernanda Vives, Oriana Junco, Mariela Anchipi (mujer de Dady Brieva) e Iliana Calabró.

image.png

“Gracias Moria Casán, la diva número uno, por confiar en nosotros”, dice uno de los posteos del perfil de Twitter de Aníbal Lotocki, junto a una foto de la Diva en la intimidad de Full Esthetic, el centro del polémico cirujano.

Rodeada de siliconas en lo de @anibalotocki pensar que fui la primera. Ja! (Moria) Rodeada de siliconas en lo de @anibalotocki pensar que fui la primera. Ja! (Moria)

En esa misma línea, Oriana ‘Oggy’ Junco que fue vista varias veces en los consultorios de Lotocki al que llamó “amigo”, hizo un vivo en Instagram en el que aclaró que nunca defendió al cirujano y que actualmente tiene granulomas.

A mí también me empezaron a pasar cosas de menor riesgo, me empezaron a salir granulomas. A mí esto me migró, se me fueron bultitos a la rodilla (Oriana Junco) A mí también me empezaron a pasar cosas de menor riesgo, me empezaron a salir granulomas. A mí esto me migró, se me fueron bultitos a la rodilla (Oriana Junco)

image.png

"Íbamos todas a ese consultorio de la calle Belgrano a hacernos de todo, conductoras de televisión, conductores, actores, actrices...todos, lamentablemente, estamos tocados por la mano de él", sentenció también la actriz.

En cuanto a la modelo Fernanda Vives, la ex de la Tota Santillán y actual mujer del futbolista Sebastián Cobelli, aparece en varias fotos con el cirujano Anibal Lotocki -dentro de su clínica-.

image.png

Tal como el periodista de espectáculos Dani Ambrosino y el ‘fan de Wanda’ Mariano de la Canal que sale justo al lado de Fran Mariano (ex Cuestión de Peso) que casi pierde una pierna y cuyo rostro casi se le deforma por supuesta inyección de silicona líquida de Lotocki, todos pasaron por la clínica.

image.png

image.png

Otra famosa que pasó por la impericia/negligencia de Lotocki (o mala praxis) es la actriz y comediante Iliana Calabró, quien se mostró muy compungida en el velatorio de Silvina Luna y pidió ‘justicia por mala praxis’.

“Hoy visitando a Aníbal Lotocki para el toque de frescura facial que me deje espléndida para arrancar el nuevo año”, dijo Iliana Calabró en junio de 2014.

image.png

Las que aún no se pronunciaron al respecto, habiendo sido operadas por Lotocki, son la ex gran hermano Marianela Mirra y la vedette Raquel Mancini.

Marianela decidió hacerse una extracción lipídica ambulatoria que consiste en retirar grasa de glúteos y abdomen para moldear la figura. En cambio a Raquel, el cirujano le realizó un tratamiento ortomolecular en el que a través de suero se colocan vitaminas que nutren las células, procedimiento que quedó filmado en un documental.

image.png

Por su parte, Morena Rial contó que se agrandó los glúteos con Lotocki, lo defendió y dijo que es un doctor que ‘ama’, literalmente.

image.png

image.png

La que rompió en llanto en una entrevista con un movilero de Intrusos, fue la bailarina y mujer de Dady Brieva, Mariela Anchipi, al revelar que había sido operada por Lotocki.

Yo me operé con Lotocki. Me hice una reconstructiva de la cesárea…Yo no quiero hablar de mi experiencia, porque si no, le sacaría importancia a toda la gente que está luchando para que se la escuche Yo me operé con Lotocki. Me hice una reconstructiva de la cesárea…Yo no quiero hablar de mi experiencia, porque si no, le sacaría importancia a toda la gente que está luchando para que se la escuche

image.png

“Yo tengo familiares que murieron de mala práxis. Y ojalá que el tema de la mala práxis se tratara de otra forma en la Argentina. Acá, en la Argentina, es una guerra contra el seguro del médico. No van contra la persona", añadió La Chipi

"Ojalá que los abogados logren llevarlo a buen puerto, que no ejerza la medicina nunca más y que todas las víctimas logren un poco de paz", dijo y aseguró que piensa que Lotocki es un asesino.

