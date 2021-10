El 'Profesor' Macri y Martín Yeza dejan colgado a Bava

macri amigos.jpg Mauricio Macri, en Miami junto al exministro de Economía Nicolás Dujovne y su primo Ángelo Calcaterra.

Más allá de eso, también los abogados analizan otro tipo de presentaciones. Sin ir más lejos, desde el entorno de Macri se analizó recusar a Bava tras la citación por esta causa en la que ya fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En esta causa, Macri fue acusado de ordenar tareas de espionaje sobre los familiares a través de seguimientos, del armado de fichas sobre datos personales e ideológicos de los familiares y también de presuntas intervenciones telefónicas y de correos electrónicos.

Según la querella, la orden de realizar dichas tareas fue impartida por Mauricio Macri desde que se juntó con los familiares, a cinco días de la desaparición del submarino en 2017. Para el juez, fue desde ese momento hasta fines de 2018 que se cometieron los delitos.

Yeza pidió la nulidad

Por su parte, el intendente de Pinamar de Juntos por el Cambio, Martín Yeza que también está citado para este jueves (7/10) a brindar declaración indagatoria por presuntas irregularidades en el uso de las Tarjetas Alimentar, anunció por Twitter: “ya solicitamos la nulidad de la indagatoria por múltiples irregularidades”.

Yeza contó que fue notificado por cédula “sin que conste ningún domicilio ni detalle más que mi nombre”.

De esta manera, parece haber cambiado de opinión con respecto a su anterior declaración donde prometió: “voy a presentarme a la Justicia como cualquier vecino más, porque no tengo nada que esconder, aunque me estén citando sin fundamentos legales y sin decirme de qué me acusan".

“Hasta ahora no sabemos de qué me acusan concretamente y leer el expediente es clave para entender si me presento a un circo en donde ya está todo armado o a una instancia judicial”, manifestó en Twitter.

“Por lo tanto, que justo esta semana me quieran llamar a indagatoria mientras dilata el enjuiciamiento de los verdaderos culpables, genera sospechas”, añadió.