El Papa Francisco destrozó al Gobierno por planes sociales

Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo: que propongo una vida sin esfuerzo o que desprecio la cultura del trabajo. Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses, que no vinieron al país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para su familia. Es curioso: los migrantes no ponían la plata en el banco sino que en ladrillos y terrenos. Lo primero, la casa. Miraban hacia adelante y la familia. Inversión de familia