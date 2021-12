El kirchnerismo va por Julio Conte Grand (Y CFK contraataca)

De dicha reunión participaron además de empresarios de la construcción, dos ex funcionarios de la AFI de la gestión Cambiemos: el ex jefe de gabinete del organismo Darío Biorci y el ex director de Jurídicos, Juan Sebastián de Stefano.

En el audio de esa filmación se escucha decir a Villegas: "Si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".

De acuerdo con la presentación de la denuncia, en otro de los extractos de las declaraciones que se observan en el video, se lo escucha al ex ministro Villegas afirmar: “…El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista de más que laborales, de amenaza y estas palabrejas se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos".

"Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la procuración general, tiene que estar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la procuración, con la fiscalía, con el juez que eso va a funcionar…”, completaba su idea Marcelo Villegas.

Hoy, la ministra de Gobierno bonaerense consideró que el video tiene "gravedad institucional" y "muestra clarísimo" la existencia de "una Mesa Judicial para armar una causa para imputar a un gremialista".

En este sentido remarcó que "estas acciones ilegales en inteligencia también la sufrieron sindicalistas, políticos, periodistas, ellos mismos incluso", durante la gestión de Cambiemos y recordó que incluso "hubo escuchas en las cárceles".

En la misma línea subrayó que en la Provincia de Buenos Aires "hicieron funcionar bases de inteligencia con el aval de María Eugenia Vidal".

Esto no es legal y ese video vino a traer luz, imagen y audio sobre una práctica que denunciamos hace tiempo y que hoy pueden ver que era verdad y que ocurrió

La funcionaria definió a las cintas como "una prueba contundente construida por ellos mismos" y afirmó que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, "dice que encontraron más cintas y hay que ver qué contenido tienen".

"Hoy hay una prueba concreta y la Justicia tiene que actuar para mostrarnos a los bonaerenses y los argentinos que hay otra Justicia posible", indicó.

Finalmente, Álvarez Rodríguez pidió "celeridad" a la Justicia y llamó a la comisión de Juicio Político a "evaluar qué sectores del poder judicial actuaron permeables con todas estas operaciones".

Ayer, la senadora bonaerense y ex funcionaria de Kicillof, María Teresa García expresó que "ahora aparecen videos que demuestran el funcionamiento de una mesa judicial para armar causas en contra de los trabajadores".

"Julio Conte Grand, ¿sigue usted en funciones? Su continuidad al frente de la Procuración General de la PBA compromete seriamente la confianza en las instituciones públicas y en el poder judicial. Haga su aporte y de un paso al costado", lanzó.

"Julio Conte Grand, sigue ud. en funciones? Su continuidad al frente de la Procuración General de la PBA compromete seriamente la confianza en las instituciones públicas y en el poder judicial. Haga su aporte y de un paso al costado."

También la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, entre otros, pidió ayer la renuncia del Procurador bonaerense: “ Conte Grand debe renunciar antes que termine el día, es parte de la mesa judicial de persecución. Es el delito desde el Estado ”.

Julio Conte Grand, en la mira

Cabe recordar que a principios de diciembre de este año, Julio Conte Grand ya había estado en la mira luego de que se difundiera la foto de un almuerzo que mantuvo con Mauricio Macri en el restaurante Kansas, que puso en alerta al kirchnerismo.

"Es un hecho de alta gravedad institucional que el Procurador de la Pcia. de Bs As, Julio Conte Grand, mantenga reuniones privadas con Mauricio Macri, uno de los máximos referentes de la coalición opositora sobre el que pesan graves acusaciones de persecución a sus adversarios políticos", escribió tajante, en ese momento, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak.

Y siguió: "Esta reunión genera, además, fundadas sospechas sobre el correcto tratamiento en el Ministerio Público de importantes investigaciones penales contra funcionarios del espacio político que lidera Mauricio Macri y múltiples causas de interés de esa fuerza opositora".

Además, el ministro bonaerense reflexionó: "Situaciones de estas características son impropias de la máxima autoridad de la Procuración General, socavan la confianza de la sociedad en la Justicia y ameritan una clara y urgente explicación a la población".

CFK: "Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas"

Esta tarde, Cristina Kirchner volvió a utilizar su cuenta de Twitter para referirse al escándalo por el video de esa reunión, tal como ya había hecho ayer.

"Además de la presencia de Sebastián De Stefano, Dir. Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, cuñado y Jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, Subdirectora de la AFI, en la concurrida reunión de la mesa judicial de Mariu Vidal del 15-06-17, el hombre que aparece de espaldas, mencionado con su nombre de pila en la misma y ya famosa reunión, es Diego Dalmau Pereyra: Dir. Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani", comenzó la vicepresidenta.

"Biorci y Dalmau Pereyra acompañaron a Silvia Majdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015", agregó Cristina Kirchner.

Y remató, con ironía: "Mirá qué casualidad hoy es 28 de diciembre, por si no te acordás es el Día de los Inocentes y también el fin del cuentito de los cuentapropistas".

Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas.

"El hombre que aparece de espaldas, mencionado con su nombre de pila en la misma y ya famosa reunión, es Diego Dalmau Pereyra: Dir. Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani."