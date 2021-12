El Frente Renovador votará contra la reelección indefinida

Desde el inicio del debate, hace 6 años, el Frente Renovador promovió la alternancia y forzó a la entonces Cambiemos a incorporarla, en contra de los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires que se aferran a mandatos ilimitados.

Vamos a votar en contra de las reelecciones indefinidas. Si el Presidente y el Gobernador tienen un límite de 2 mandatos, no entiendo por qué ese limite no deberian cumplirlo los intendentes. Vamos a votar en contra de las reelecciones indefinidas. Si el Presidente y el Gobernador tienen un límite de 2 mandatos, no entiendo por qué ese limite no deberian cumplirlo los intendentes.

Massa agregó:

"Los 12 diputados y los 4 senadores del Frente Renovador van a cumplir con un mandato que ademas hace a la identidad del Frente Renovador".

"La alternancia, la renovación y la búsqueda de desafíos distintos para quienes hacen política deben ser vistos como la oportunidad de repensarse permanentemente y de buscar nuevos desafíos".

"No creo en las reelecciones indefinidas por principio y es una posición que sostuvimos siempre. Nadie debe sentirse sorprendido."

"La ley que prohíbe las reelecciones de intendentes la impulsó el FR y tuvo el apoyo de Vidal".

"Creemos en los municipios como primer mostrador de servicio al ciudadano. Creemos en el límite a las reelecciones como freno a la feudalización de los municipios. Creemos en las policías municipales como herramienta de prevención de seguridad. Y creemos en la alternancia política como mecanismo de control de la transparencia".

Campo e industria

Sergio Massa también participó de la inauguración de la seccional N° 185 del sindicato de trabajadores rurales UATRE, que funcionará en la localidad bonaerense de Colón, donde dijo: “Si abrazamos al Interior y a la ciudad, al Estado y al campo, para pelear el precio de nuestro trabajo en el mundo, la Argentina va a ser más fuerte”.

massa 2.jpg Sergio Massa en Colón, Provincia de Buenos Aires.

Massa: “Pongamos en la agenda de la política pública la realidad de nuestro capo, de nuestros trabajadores rurales, de nuestros productores. El mundo va a seguir creciendo en población, tecnología e innovación y eso va a seguir demandando proteína, mayor desarrollo de nuestro campo y mayor capacitación de nuestros trabajadores rurales”.

Massa llamó a “resolver el arraigo” porque, afirmó, “es injusto pedirle a nuestro Interior que genere los dólares que la Argentina necesita para crecer y no darle en rutas y en conectividad de internet”.

“Tenemos la obligación de llegar con mejores caminos, transporte, educación y conectividad para que la Argentina sea un país federal”, aseguró.

Junto a más de 500 trabajadores rurales, Massa; el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez; el presidente de Consejo Deliberante de Colón, Pablo Pino; el secretario general del gremio UATRE, José Voytenco; y el referente sindical Pablo Ansaloni, encabezaron la presentación de la seccional N° 195 de UATRE y la Oficina de Expendio de OSPRERA.