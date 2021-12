El Consenso fiscal abrió una peligrosa brecha en JxC

En el texto que se prevé firmar hoy "las provincias y Caba se comprometen a abstenerse por un período de un (1) año de iniciar procesos judiciales, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones". Un claro motivo, según afirman cerca del jefe de gobierno porteño, para que la ciudad, que reclama a la Nación la restitución de los fondos que le fueron quitados, primero por decreto presidencial y luego por ley, no concurra hoy a Balcarce 50.

"No aumentamos impuestos, y ese artículo no nos permite adherir", contestaron desde la gestión porteña.

Dentro de los puntos más polémicos a firmar, se autorizaría la discusión sobre la creación del denominado impuesto a la herencia Dentro de los puntos más polémicos a firmar, se autorizaría la discusión sobre la creación del denominado impuesto a la herencia

En cambio, gobernadores de la oposición que confirmaron que asistirán a la firma del consenso fiscal como los radicales Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez, señalan que "no firmarlo para nosotros es volver a la aplicación del Consenso Fiscal 2017 que establece una baja de impuestos no gradual, sino inmediata".

Muchos afirman que Rodríguez Larreta, a diferencia del resto de las jurisdicciones, tiene una caja que la garantiza cierta autonomía Muchos afirman que Rodríguez Larreta, a diferencia del resto de las jurisdicciones, tiene una caja que la garantiza cierta autonomía

Así se abrió una brecha profunda dentro de Juntos por el Cambio. Valdés fue incluso más allá, al destacar en declaraciones radiales que " el Consenso Fiscal está razonablemente bien" y que "es equivocado decir que aumenta impuestos".

"Son potestades que tienen cada una de las provincias; se le pone un tope a los impuestos que se pueden dar", dijo. El reelecto mandatario correntino fue además uno de los caciques que anticipó que no aumentará impuestos. "No vamos a aumentar impuestos ni modificar nuestra estructura impositiva; no tenemos problema de firma porque estamos muy por debajo de esas alícuotas", dijo.

gobernadores.jpg Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta abren una grieta profunda y peligrosa... (Foto: NA)

Reunión de Juntos por el Cambio

Esta mañana, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, salió a descartar cortocircuitos y aclaró que los gobernadores de Juntos por el Cambio están "muy bien coordinados".

Pero lo cierto es que la grieta en Juntos por el Cambio por el Consenso Fiscal preocupa y por ello se trataría en la reunión de hoy de la Mesa Nacional de la coalición de la oposición.

Cabe remarcar que una de las razones por las que Rodríguez Larreta no adherirá al programa es porque según el borrador las jurisdicciones que lo firmen se comprometen a abstenerse por un año de iniciar procesos judiciales o suspender los ya iniciados por el régimen de coparticipación federal.

Justamente, la Ciudad de Buenos Aires hizo presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia en protesta contra la quita de fondos dispuesta por el Gobierno Justamente, la Ciudad de Buenos Aires hizo presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia en protesta contra la quita de fondos dispuesta por el Gobierno