El consejo de Margarita Stolbizer a Juan Grabois

Para que el ruido te estalle, te recomiendo leer mi libro Yo Acuso, donde cuento al detalle y con pruebas, los desaguisados de la corrupción K que explican algo de esas fortunas. Y vas a ver que no es solo ruido. Son delitos. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) October 25, 2021

Cabe recordar que esta mañana, en una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum en radio 'Con Vos', el dirigente social y líder de la agrupación CTEP, Juan Grabois, se refirió al patrimonio de Cristina Kirchner y su familia y aseguró: "Me hace ruido, a las bases no, pero a mi me hace ruido", y en ese sentido habló de la política berlinesa: "estoy de acuerdo con la política de los berlineses que es poner esas propiedades ociosas y especulativas al servicio del pueblo".