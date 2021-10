Juan Grabois hace "ruido": Propiedades K, ¿para el pueblo?

El dirigente social y líder de la agrupación CTEP, Juan Grabois, se refirió hoy al patrimonio de Cristina Kirchner y su familia y aseguró: "Me hace ruido, a las bases no, pero a mi me hace ruido", y en ese sentido habló de la política berlinesa: "estoy de acuerdo con la política de los berlineses que es poner esas propiedades ociosas y especulativas al servicio del pueblo".