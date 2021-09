Pichetto, el Papa y las "boludeces" de los Grabois

"Están todo el tiempo bajando línea de política y economía, hablan de la pobreza. La única manera en la que vamos a salir de la pobreza es cuando la gente tenga trabajo, no repartiendo planes", arremetió el Auditor General de la Nación.

El "desprecio" del Papa Franciso por la Argentina

Además, dijo que "habría que preguntarle" al Papa Francisco "por qué no vino". "¿Desprecia a los argentinos? ¿Cuál es la razón para que haya ido a Paraguay, a Perú, a Chile, a Bolivia, a Brasil y nunca haya venido a Argentina? Hasta yo me hubiera ido a arrodillar", bromeó Pichetto.

Y aclaró: "Yo no soy un anticatólico y un masón, como dijo un periodista. Soy católico, me casé por Iglesia, mi vieja me llevó a tomar la comunión, a veces me dejaban tres horas rezando el Evangelio porque me portaba mal, pero el Estado es otra cosa".

En los últimos tramos de la entrevista, Pichetto volvió a insistir en que el Estado argentino actual "es laico" y que "no podemos aparentar tener y menos intentar promulgar la idea de un gobierno religioso como ocurre en países como Irán".