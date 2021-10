Juan Grabois, 'la casta' y el golpe contra Alberto

¿Contra qué 'casta' puede hablar Juan Grabois?

Tan partidario de 'la casta' es Grabois que defiende la permanencia de 20 años en el poder de Emilio Pérsico y el Frente de Todos. Sólo que Grabois parece diferenciar entre 'la casta buena', la propia y por eso debe permanecer; y 'la casta mala', la de los otros.

Sin embargo, él no puede explicitarlo y decide generalizar, hablando de "la obsesión de la burguesía y la casta", con un lenguaje propio de la Revolución Cultural maoísta.

Burguesía designa a quienes tienen cierto capital cultural y financiero y, por esa condición, tienen un rol dominante en el sistema social. No se puede generalizar pero muchos burgueses arriesgan su propio patrimonio en sus actividades y no les obsequian nada.

En la Edad Media eran no-aristócratas (plebeyos) que vivían en la ciudad (burgo), en general artesanos, comerciantes y profesionales -muchos de ellos conocían la escritura y la aritmética, en un mundo donde la educación no era ni pública ni gratuita-, lo que contrastaba con los trabajadores rurales.

En parte, la burguesía fue expresión del emprendedorismo, en términos del peronismo es la movilidad social ascendente. Cuestionar a la burguesía supone o reivindicar a la aristocracia o vivar al llamado 'proletariado', tal como hacía el marxismo, que fracasó tanto en la ex URSS como en China y en Cuba porque la reivindicación del 'proletariado' es la aceptación del monopolio de conducción del Politburó o del Comité Central o del Buró.

cfk.jpeg ¿Qué está tramando Juan Grabois y su 'casta'?

Contradicciones

Grabois no es emprendedor. No es funcionario. Carece de territorio. ¿Qué es Grabois? Un delegado del papa Francisco. ¿Qué será de Grabois cuando no se encuentre en funciones el papa Francisco? Un misterio. ¿Ingresará a un convento y tomará los hábitos?

Por lo tanto, ¿qué es Grabois si no otro integrante de la casta?

Algo peor: también presume de ignorante, tal como la mayoría de sus pares.

Un ejemplo: Grabois dice "No hubiese sido ministro nunca, porque no estoy de acuerdo con algunas premisas de su gobierno. Una de ellas consiste en suponer que la relación con el Fondo Monetario Internacional es entre deudor y acreedor. Yo considero que es una relación entre estafador y estafado. Es un tema central de desacuerdo en la coalición. Esa diferencia hace que sea imposible que yo sea funcionario del Gobierno."

¿Qué es el FMI? Un organismo financiero multilateral , o sea que lo integran muchos países.

, o sea que lo integran muchos países. ¿Es obligatorio para un país ingresar al FMI o permanecer en él? No, es voluntario pero hay que pagar la cuota social correspondiente, proporcional a los votos que tendrá en la Junta de Gobernadores, o sea la reunión de accionistas. Es posible retirarse del FMI, aún sin pagar lo que se adeuda.

pero hay que pagar la cuota social correspondiente, proporcional a los votos que tendrá en la Junta de Gobernadores, o sea la reunión de accionistas. Es posible retirarse del FMI, aún sin pagar lo que se adeuda. ¿Por qué la Argentina sigue en el FMI si se encuentra distante o crítica del FMI? Porque así funciona el Sistema que regula las relaciones entre países, tal como Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Cuál es el Sistema que propicia Grabois?

Cuando Grabois o alguno de su calaña se enoja con el FMI debería putear a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, comenzando por Alemania y Francia, que son los países que comandan el FMI, y a quienes la Argentina ya adeuda dinero por el Club de París.

Por lo tanto, la dialéctica de Grabois carece de profundidad.

¿Por qué adeuda dinero la Argentina? Porque tiene un Estado que gasta más de lo que puede. Un Estado que cree que puede gastar lo que no tiene, y es conducido por gente inútil para generar o promover la riqueza necesaria.

El diálogo

Juan Grabois cuestionó la posibilidad de diálogo con la oposición que hizo Sergio Massa y al que se sumaron otros del Frente de Todos.

El diálogo es una forma de relacionamiento con el prójimo que promociona el papa Francisco, protector de Grabois, pero éste, aparentemente, lo rechaza.

Tomás de Torquemada fue un presbítero dominico castellano, primer inquisidor general de Castilla y Aragón, torturador perseguidor de musulmanes y judíos en España en nombre del Papa.

Torquemada, tal como Grabois, nunca quiso cargos públicos -rechazó ser arzobispo de Sevilla-, era vegetariano, vestía sencillo y era austero pero vivía en palacios, estaba protegido por un séquito de caballeros e infantes, y acumuló fortuna con los bienes confiscados a los herejes aunque donó ese dinero a obras de la Iglesia Católica y murió en un convento.

No es un modelo para imitar. Sin embargo, Grabois se viste de Torquemada para afirmar que se está gestando un Gran Acuerdo Nacional, tal como aquel de Alejandro Agustín Lanusse.

La historia verdadera, con el diario del lunes, demuestra que lo mejor que le podría haber sucedido a la Argentina era el GAN.

Sin embargo, el gran ego de Juan Domingo Perón le llevó a rechazarlo y así se dirigió directo hacia el fracaso con su

Frejuli,

Héctor J. Cámpora,

José López Rega,

Mario Firmenich,

José Ignacio Rucci,

Roberto Quieto,

María Estela Martínez de Perón,

José Ber Gelbard,

Celestino Rodrigo...

Esto es lo que reivindica Grabois cuando afirmó: "Para propugnar un Gran Acuerdo Nacional están los Lanusse".

Luego Grabois agregó en su cuenta en Facebook:

"No necesitamos eso. Necesitamos un nuevo Perón, tal vez un Perón colectivo, que recoja toda la fuerza acumulada en el seno del pueblo y la conduzca en la construcción de la Nueva Argentina. Moleste a quien moleste."

El hijo se parece al padre: elucubran alambicados deseos sin explicar cómo se ejecutan. ¿Un Perón colectivo? ¿Las masas autoconducidas? Es la negación de Perón, un militar que adhería a la verticalidad y a las jerarquías.

https://twitter.com/edufeiok/status/1450417249882451970 Hay que terminar con esto. pic.twitter.com/d8d4LQ369y — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 19, 2021

La casta

Grabois, líder del Frente Patria Grande, que sólo existe en Twitter aunque tiene 1 banca en el Congreso -la de Itai Hagman- compara con frecuencia al español Pablo Iglesias y al argentino Javier Milei por su denuncia de 'la casta'.

Grabois, al igual que Hebe de Bonafini, considera que 'la casta' ha invadido el gobierno de Alberto Fernández. Que la crisis es multiplicada por 'los privilegios de casta', la que a su vez provoca la apatía de los electores del Frente de Todos.

Grabois parece adherir a quienes propician, ya casi abiertamente, una crisis institucional para que, luego de la próxima derrota electoral posible del FdT, Cristina Fernández de Kirchner reemplace a Alberto Fernández y establezca un gobierno 'nacional y popular', la 'revolución del proletariado', el 'castigo a la casta', tal como si los Kirchner no fuesen integrantes de 'la casta'.

Grabois habla de "refundar el Frente y el Gobierno, recuperando el contrato electoral original".

¿Hubo contrato electoral original o sólo la bronca o decepción de muchos con Mauricio Macri y la necesidad de castigarlo porque Franco tenía razón y era un inútil?

¿Quién redactó el contrato electoral original?

¿Dónde se publicó el contrato electoral original?

¿Quién firmó el contrato electoral original?

Grabois da por sentado que sus dichos son incuestionables. Pero no es lo más grave. Peor es que Grabois cree que su microclima es el todo. Él supone que representa a las masas, que su ombligo es colectivo. Sólo por eso puede tuitear que los militantes que asisten a dos actos políticos representan a los electores, aún del Frente de Todos.

https://twitter.com/JuanGrabois/status/1450197007201624072 Las dos extraordinarias movilizaciones nos muestran la vitalidad del movimiento popular argentino cuyo corazón histórico sigue enraizado en el peronismo. Algunas reflexiones sobre el #17deOctubre https://t.co/Fp3Ir44GHU pic.twitter.com/sWVhAVcRoO — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 18, 2021

Grabois no oculta qué implica su desafío: "Cambio de personas, de privilegios, de prioridades y de políticas."

Pero ¿desde dónde lo dice? Desde su lugar en la 'casta' que aborrece pero que él usufructúa.