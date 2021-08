PBA y la tercera dosis: "Es campaña de los laboratorios"

En declaraciones durante una conferencia de prensa que en la sede del gobierno provincial, en la ciudad de La Plata, Kreplak explicó su posición contra la tercera dosis: “No tenemos información sanitaria que estimule una tercera dosis. La Organización Mundial de la Salud no lo estimula. En la provincia de Buenos Aires no estamos pensando que la tercera dosis sea una realidad a llevar adelante. Solo se analizará en algunos grupos en particular. Parece ser una campaña de venta de algunos laboratorios que ganan un 50 por ciento ”.