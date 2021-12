Eduardo Wado de Pedro y su polémica frase sobre la oposición

Cabe recordar que esta mañana, tras el fracaso con el Presupuesto 2022, Sergio Massa le advirtió a los gobernadores que tendrán que definir "si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia". Como era de esperar, su frase generó un fuerte repudio de opositores como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien cruzó al titular de la Cámara de Diputados: "Lo último que necesita el país es seguir con amenazas".

Pero el tenso ida y vuelta no terminó dado que tan solo minutos después llegó una nueva respuesta de Sergio Massa a través de su cuenta de 'Twitter'. El tigrense señaló que "tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el presupuesto". Y agregó: "Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al presupuesto".