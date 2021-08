Consultado acerca de si le parecía grave que el Presidente mintiera y si por eso no le cabría alguna sanción, respondió: “¿Hay que echarlo porque miente? No es un delito penal mentir. Yo nunca he mentido”. “Nunca se sabe si alguien dice la verdad, yo ya no los escucho a los políticos. Prefiero no pelearme con nadie, creo que se puede lograr la unidad nacional y provincial (...), para eso trabajo en una coalición a 40 años y así sacar a la Argentina adelante”, contestó.