“Nosotros no le cobramos nada a los compañeros, y se lo puede preguntar a cualquiera, es exactamente lo mismo de lo que me acusa la extrema derecha. D’Elia es un hombre que estuvo preso y fue abandonado por el Gobierno, y estaba resentido en una época, ahora parece que no, pero no quiero agarrármela con él”, se defendió Eduardo Belliboni.

Además, el líder del Polo Obrero acusó a D'Elía de alejarse de los movimientos sociales: "No sabe ni lo que es un comedor”, disparó.

Peronistas, casi a las piñas

Luego de la discusión, la situación se puso aún más tensa entre ambos dirigentes, y todo se fue tornando cada vez más personal.

En ese sentido, en la discusión salió a la luz las muertes de Darío Kosteki y Darío Santillán en la Estación de Trenes de Avellaneda, luego de una represión policial contra movimientos sociales y piqueteros.

“Cuando en la Argentina hubo una crisis durante el gobierno de Duhalde, él se colocó del lado del presidente. Ojo con esto. Vos te colocaste del lado de Duhalde cuando mataron a Kosteki y Santillán”, disparó Eduardo Belliboni, ya desalineado por la temperatura que había tomado la pelea.

Y allí, amenazó con irse a las piñas:

“Si tiene un problema conmigo, salimos afuera y lo arreglamos, no hay drama, porque el nivel de agresión ameritaría que yo me levante y le dé un ‘soplamoco’, porque me está acusando de chorro. Vos sos un traidor que no se movilizó nunca en 20 años”, agregó.

A su turno, y para cerrar la discusión, Luis D'Elía refutó: “Ustedes son unos cagones, ¿qué te venís a hacer el revolucionario? Cortala, querido. Desestabilizador. ¿Qué clima querés establecer? Hoy hay 7% de desocupación nada más, ¿qué te pasa?”.

La pelea siguió en Twitter

Lejos de que la discusión quedara en el estudio de televisión, el dirigente Luis D'Elía siguió la pelea en las redes sociales, y a través de su cuenta de Twitter escribió:

"Que Belliboni haga política con la plata del Partido Obrero, no con la plata de los pobres. Porque si hay que hacer una marcha, no es a Plaza de Mayo. Hay que ir a Arcor, Mastellone, Coca Cola. A donde están las 15 empresas que especulan contra las y los argentinos".