Docentes porteños Vs Larreta por la extensión de vacaciones

El gremio exigió que "se revierta la actual situación" señalando que el Ministerio "pretende desconocer" los derechos y atenta contra "la salud de los docentes".

"Así, impide que les docentes contagiadxs gocemos de los días de necesario descanso que no fueron utilizados porque se debió concurrir a guardias atestadas, y transitar la enfermedad durante varios días de necesario reposo, aún los casos más leves, para recomponernos del virus", subrayaron.

"Todo esto se suma al ya irregular y antiestatutario período en que se establecieron las vacaciones, sin respetar lo establecido y con el solo objetivo de adelantar la fecha de inicio de clases, lo que no tiene otro fundamento que una propaganda política por parte del Gobierno" porteño, concluyeron.

Al reclamo de Ademys también se sumaron UDA y UTE.

CABA responde con el Acta Salarial Docente

Desde el gobierno porteño responden que las licencias por Covid no se aplican como dicen los docentes y mencionaron que el año pasado cuando se firmó el Acta Salarial Docente 2021, en el tercer punto del acto se estableció: “A partir del 1° de febrero del 2021, el Adicional Salarial (presentismo docente) no se descontará por Licencia Médica Covid-19 ni por ninguna solicitud de PAE (Permiso de Ausencia Extraordinario)”. Ese documento está firmado por las autoridades porteñas y los gremios.

La ministra Soledad Acuña, en declaraciones al diario La Nación, advirtió: “Una enorme mayoría de los argentinos nos enfermamos de covid en el último tiempo. Ninguno tuvo el privilegio de poder elegir cuándo enfermarse. Es inexplicable el planteo de algunos gremios docentes de pedir extender sus vacaciones porque tuvieron Covid ”.

Por eso, el gobierno porteño entiende que no aplica lo que establece el artículo 69 del Estatuto Docente y que dice en su apartado “CH”: “La licencia anual ordinaria se otorgará por año calendario vencido, con goce íntegro de haberes, siendo obligatoria su concesión y utilización, de acuerdo con las siguientes normas: Cuando el personal no pudiere utilizar la licencia ordinaria anual, o ésta se viera interrumpida por causa de enfermedad o razones imperiosas del servicio, deberá hacer uso o continuar con la misma en la fecha inmediatamente posterior al cese del impedimento”.

El ministerio de Educación hizo circular el jueves entre sus dependencias un documento titulado: “S/ Licencia Médica Covid-19 (Docentes)”, que indica que “en virtud de los términos del Decreto N° 334/21 se remite la presente a fin de poner en su conocimiento que, teniendo en consideración lo establecido en el Acta Salarial 2021 – instrumentada mediante Resolución N° 1614-GCABA-SCDOC/21 – respecto que a partir del 1° de febrero del 2021 el Adicional Salarial (presentismo docente) no se descontara por Licencia Médica Covid-19; que asimismo dicha licencia no se computara dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de licencias por año calendario, que en forma continua o discontinua, con percepción íntegra de haberes se concede al personal docente en función del Art. 70 inciso a) del Estatuto del Docente; y que el Art. 69 del mismo cuerpo normativo establece en su reglamentación que las únicas causas que interrumpen su utilización son las razones de servicio y los casos previstos en los incisos a), b), c), ch), d) –este último con excepción de lo determinado en su punto 6-, q), y), z) y aa) del antes citado artículo 70, no corresponde considerar interrupción de licencia anual ordinaria por el periodo en que se hubiere gozado de una Licencia Médica Covid-19″.