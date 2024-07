Desesperación y Misterio: Ofrece $5 millones por el Ataúd robado de su padre.

La fecha del robo no se sabe, pero el 18 de enero de 2024 fue cuando Silvio realizó la denuncia en la sub comisaría Tercera de Chovet. El denunciante dijo que cuando llegó al cementerio de Chovet para visitar a su difunto padre notó que "Las placas recordatorias no estaban y sentí que algo raro estaba pasando", le contó a La Capital. Acto seguido, el hombre derribó de una patada la lápida y constató su peor temor: el sarcófago y el cuerpo de su padre no estaban adentro.