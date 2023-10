Denuncian amenazas de muerte contra Damián Selci

Lampreabe publicó mensajes de Facebook que llegaron a Selci desde una cuenta identificada como de “Celina Marcela”. Los mensajes que al candidato camporista en Hurlingham fueron: “Selci, te conviene no salir a la calle. Te vamos a matar, al igual que a Massa. No les conviene pisar la calle, van a quedar muertos”; “Animate a salir, hdp”; “Selci, no jodas más en Hurlingham. No te escondas, hdp”, y “Selci, sos hombre muerto. Cuidate cuando salís a la calle”.