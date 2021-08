Denuncia contra Elisa Carrió: Piden citar a los mariachis

"No es procedente el argumento del llamado telefónico porque no hubo más que eso. Un llamado telefónico en el que (Carrió) me manifestó que era un evento de su círculo íntimo, con los más allegados", dijo Nanni en declaraciones televisivas sobre la conversación que mantuvo con la ex legisladora.

En la misma serie de entrevistas que concedió, Diego Nanni afirmó que cuando se llevó a cabo la fiesta en Exaltación de la Cruz regía la "fase 4, donde las reuniones se autorizaban al aire libre con un máximo de 20 personas" y no de 70, como relatan las crónicas periodísticas sobre el festejo.

La ampliación de la acusación fue presentada por correo electrónico ante el juzgado federal de Sebastián Casanello quien deberá correr vista al fiscal Ramiro González, el acusador que debe definir si impulsa o no la acción penal o si manda la denuncia a sorteo.