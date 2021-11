De Amado Boudou y Juan Pablo Schiavi a Ariel Máximo Cantero

Amado Boudou

Ex titular de la ANSeS, ex ministro de Economía, ex vicepresidente de la Nación, flamante fundador de la corriente de opinión Soberanxs, fue beneficiado por una reducción de su condena en 10 meses por “estímulo educativo”.

Boudou había sido condenado a 5 años y 10 meses como consecuencia de la llamada 'causa Ciccone'. Boudou cursó varios cursos de formación durante su estadía en la prisión:

Programador de sistema de base de datos de computadoras personales, desde el 30/07/2018 hasta el 26/10/2018, 180 horas de duración. Montador electricista, desde el 04/03/2019 hasta el 03/05/2019, carga horaria de 150 horas. Electricista instalador, entre el 06/05/2019 hasta el 11/10/2019, 450 horas de duración. Práctico en organización de eventos, desde el 08/10/2019 hasta el 13/12/2019, 150 horas. Filosofía: 3 encuentros presenciales en septiembre de 2019 y 5 clases en forma virtual desde su casa.

Con el reconocimiento de esos 10 meses, Boudou cumplió la mitad de su condena, y pudo solicitar salidas transitorias, reforzando los argumentos de la defensa para que no vuelva a prisión.

Los 2/3 para pedir libertad condicional iban a cumplirse en junio de 2022, pero todo se ha anticipado aunque la condena efectiva sea cumplida recién el 01/06/2024.

el viejo cantero.jpg Ariel Máximo Cantero, 'el Viejo' de Los Monos.

Ariel Máximo Cantero

Cuando llegó a la cárcel de Piñero, provincia de Santa Fe, 'el Viejo' Cantero era analfabeto.

Condenado a 6 años de prisión por integrar la banda 'Los Monos', que dirigieron sus hijos, logró terminar la escuela primaria en prisión y por ese motivo su abogado solicitó un avance en los plazos del encierro.

La jueza Luciana Prunotto consideró que correspondía aplicar el beneficio en este caso y le asignó 4 meses de progresión en las etapas previas a la libertad.

Mariano Martínez Rojas.jpg Mariano Martínez Rojas saliendo del penal de Ezeiza hacia Comodoro Py.

Mariano Martínez Rojas

La Cámara Federal de Casación Penal recibió varios pedidos de hábeas corpus del empresario Mariano Martínez Rojas, condenado por la causa conocida como 'mafia de los contenedores'.

Martínez Rojas, frustrado comprador de Radio América y el diario Tiempo Argentino, fue condenado a 6 años de cárcel por contrabando.

El pedido de acceso a cursos de formación fue reiterado en diversas ocasiones.

juan pablo schiavi.jpeg Juan Pablo Schiavi, el hombre del ukelele.

Juan Pablo Schiavi

El ex secretario de Transporte de la Nación, quien fue condenado por la llamada 'tragedia de Once', solicitó y obtuvo la libertad condicional por el beneficio del “estímulo educativo”.

Schiavi realizó cursos de

jardinería, prevención de Covid-19, escritura creativa, mantenimiento general y ukelele.

El Tribunal Oral Federal N°2 a cargo de la ejecución de la condena resolvió que “el requisito temporal para el beneficio de la libertad condicional operará a partir del 24 de noviembre de 2021”.