¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

documentos-validos-para-votar.jpg

¿Qué pasa si el elector no cuenta con un DNI u otro de los documentos cívicos porque lo extravió o o se lo robaron? De no poder acreditar su identidad, no podrá emitir su sufragio. Tampoco podrá hacerlo con una constancia de trámite.

Cómo tramitar el DNI

Para renovar el DNI se debe solicitar turno aquí. Si el motivo es pérdida o robo, se podrá llevar la denuncia policial, pero no se trata de un requisito excluyente.

En los 15 días siguientes al inicio del trámite, el correo entrega el DNI en el domicilio del solicitante contra presentación del comprobante.

Luego de 2 visitas, el servicio postal ya no vuelve a pasar. Entonces, se deberá consultar que consultar a consultas@renaper.gob.ar dónde hay que retirarlo.

Los DNI que se tramiten en los puestos fijos de shoppings y aeropuertos tendrán un valor de $350 y solo se podrán abonar con tarjeta de crédito o débito. A partir del "ejemplar D" de DNI el costo será de $450.