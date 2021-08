Elecciones 2021: ¿Cuál es la multa por no votar?

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 de la Constitución Nacional, aquellos electores que no lo hagan serán sancionados y no podrán realizar gestiones o trámites antes organismos estatales nacionales, provinciales y/o porteños. Sí, es cierto que esto no se verifica en los hechos. De todas maneras, la multa económica consiste en $50. Se trata de una suma simbólica por no haber cumplido con el deber de ciudadano. A su vez, en caso de que el elector se ausente tanto en las PASO como en la General, la multa asciende a $150.