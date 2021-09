PASO 2021: ¿Qué pasa si no voté?

Multas y sanciones

Las personas que no fueron a votar en las PASO y no justifiquen su ausencia, deberán pagar una multa de $50.

Quienes no vayan a votar en las elecciones generales de noviembre, deberán pagar una multa de 100 pesos.

Es importante destacar que mientras no paguen la multa, quedarán registrados como infractores, lo que implica que no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. Tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años. En el sitio oficial infractores.padron.gob.ar se puede consultar la situación particular de cada ciudadano.