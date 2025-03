Contra LLA + PRO, Axel Kicillof elige la unidad con CFK y Sergio Massa

La reaparición de Sergio Massa en el congreso del Frente Renovador fue con ese sentido, su mensaje de que lo que viene para el frente Unión por la Patria bonaerense es la unidad aunque haya que deponer “posturas personales”. ¿Él se refería a alguien en particular? En cualquiera de los casos, Massa lo dijo primero y si fuese verificable, él podrá adjudicarse el rédito político de haber evitado lo que, en definitiva, Axel Kicillof tampoco quiere. Es una barrera que no superan ni Jorge Ferraresi, ni Gabriel Katopodis ni Andrés Larroque. A los 3 deberá argumentar por qué y en qué condiciones acordaría con Cristina y Massa.

“El problema de los 3 es que después de reunirse, tienen que darse vuelta y explicarles a los suyos lo que acordaron”, sostiene un legislador bonaerense con amplia experiencia en negociaciones electorales.

axel kicillof.jpg Axel Kicillof.

Sin rupturas

Legisladores de las distintas tribus peronistas esperan definiciones para actuar. La convocatoria a elecciones PASO en la provincia para el 13/07 fue una presión para que el Legislativo aborde lo que, en definitiva, resolverá el 'triángulo' peronista, no antes. Es cierto que, al fijar esa fecha, el gobernador deja abierta la puerta para desdoblar la elección, tal como lo reclaman los intendentes municipales que lo frecuentan.

La postura de Sergio Massa es que la elección provincial sea en noviembre, después de la nacional. “Más allá de octubre, el gobierno va a devaluar y podremos capitalizar esa situación”, argumentan sus allegados. Sin embargo, el cambio en la política cambiaria resulta para la City un tema de abril, y por eso tanta actividad en el mercado de contratos de dólares a término. Pero confiemos que la economía cambiaria de Milei soporta la erosión. La idea de Massa es desde el desborde interno y la necesidad de que los territorios (alcaldes) empujen la elección nacional donde, probablemente, CFK y/o Massa puedan encabezar la lista.

La semana anterior, adelantamos: “Razones simples llevan a pensar que no habrá ruptura final entre Cristina y Axel. Aún a pesar de que el vínculo personal no volverá a ser el de antes. El gobernador ya tomó la decisión de irse de la casa y eso es lo que lo impulsa a un proyecto de emancipación. Para Cristina Kirchner sentirse desafiada es una herida compleja de asimilar. Pero esto es política. Y los intereses suelen estar por encima de los afectos. Por eso, si priman los intereses y no los afectos o enojos personales, la unidad es la salida más lógica. Ir divididos a las elecciones a riesgo de perder ambos sería el final de cualquier proyecto para cuando se discuta, de verdad dentro de dos años y medio. Allí asoma Sergio Massa que se muestra como el garante la unidad”. Pasada la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires el desdoblamiento electoral asoma cómo lo más probable, lo que necesariamente no significa una ruptura de Kicillof con Cristina Kirchner”.

En medio de las negociaciones que avanzan y retroceden, empezó a hablarse otra vez de modificar la ley que limita a 2 mandatos consecutivos la reelección de intendentes y legisladores. Es un tema que, generalmente, se le factura al peronismo pero que goza de su simpatía en todas las fuerzas políticas menos La Libertad Avanza porque es joven, recién se está integrando a la vida institucional y aún no tiene despliegue territorial propio. Para LLA, el territorio sigue siendo digital y lo analógico es el 'puntero' y las organizaciones territoriales.

Es extraño pretender renovar la política con personajes que formaban parte de lo más marginal del aparato que se quiere reemplazar. Por razones como estas, la avanzada de Patricia Bullrich sobre los barrabravass podría entrar en terreno sinuoso.

massa-kicillof.jpg Sergio Massa y Axel Kicillof.

Fabricio Martínez

¿Cuál es la realidad? Nadie puede hacerse el distraído y desconocer que los 'barras' que fueron a la Plaza del Congreso integran los grupos de agitación o motivación de clubes del Ascenso. Históricamente ellos tienen vínculos con las políticas locales.

Si se examina con detenimiento las plantillas municipales, varios están las nóminas. La cuestión es tan vieja como la política misma, lo que no quiere decir que los intendentes estén directamente involucrados en la organización de esas estructuras. La territorialidad 2025 no es la que era en 1983. Hubo un proceso de atomización que encontró nuevos actores además de los intendentes que predominaban en los '90 (los “Barones del Conurbano”). Luego fue que asumieron el rol de 'ordenadores del caos', las organizaciones sociales -hoy desgastadas.

En la crisis de representación, las referencias válidas pueden ser de las más variadas. Desde quién le garantiza la seguridad a un barrio o el acceso a condiciones de vida precarias, o quienes pueden conseguir una entrada para el partido del domingo.

La avanzada de Patricia Bullrich con su proyecto de Ley de Barras busca como objetivo principal restringir los nexos de esa gente con la dirigencia, pero no con los clubes.

En círculos muy cerrados fue muy comentado que a la foto de Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Lule Menem reunidos con Diego Santilli y Cristian Ritondo le faltó Santiago Caputo, el del 'triángujlo'. Habladurías indican que ese episodio motivó la difusión de la pertenencia del ex jefe de la barra de Laferrere, Fabricio Martínez, como armador de La Libertad Avanza en la 3ra. Sección Electoral al mando de Sebastián Pareja. Si bien el dato no es nuevo, su recordatorio fue interesante en la interna oficialista. Podría llegar el espejo en la 1ra. Sección.

La vigencia de los “triángulos” no evita las fugas que alimentan internas. La avanzada de Bullrich sobre la supuesta responsabilidad de intendentes peronistas en mover barrabravas habría sido 'alimentada' desde Seguridad Provincial bonaerense. Viejas cuitas no saldadas entre alcaldes y Sergio Berni, bajo fuego por quienes insisten en vincularlo (otro más) Luis Barrionuevo. No sólo existen triángulos,también otras formas extrañas.

