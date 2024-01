En el peronismo, el malestar es innegable. De hecho, ya habían criticado a Daniel Scioli cuando anunció que seguiría como embajador en Brasil durante el Gobierno de LLA. Y hasta pidieron en ese momento su expulsión del PJ.

Del lado de los seguidores del Presidente también hay cierto descontento con el arribo de un personaje muy ligado al peronismo y representante de la "casta política" que Javier Milei decía venir a combatir...

Lo cierto es que todos están comentando en X la designación de Daniel Scioli.

Cuando hago esfuerzos para apoyar al león.....viene otro sopapo

Ahí lo tenes

Entre dos k y con dos k al gobierno

Scioli.....

Gobernador k

Embajador k

Ministro k

Nuevo y flamante secretario de ambiente y turismo



Que te puedo decir

Mikei....cada vez más peroncho

Sin palabras pic.twitter.com/buFRifMPZZ — Gustavo Frondizi (@GFrondizi) January 30, 2024

Scioli, luego de estar en el menemismo, fue secretario de Turismo de Duhalde, si mal no recuerdo. Después vicepresidente de Néstor Kirchner. Luego gobernador de la provincia de Buenos Aires con los gobiernos de Cristina Kirchner. Embajador en Brasil con el gobierno k de Alberto… — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) January 30, 2024

El nombramiento de Scioli: ¿Qué necesidad? — Alejo Schapire (@aschapire) January 30, 2024

El nombramiento de #Scioli es insólito. Un exponente por excelencia de la casta kirchnerista, totalmente desgastado políticamente. Es un insulto tanto para los kirchneristas que alguna vez lo votaron, como para quienes apoyaron a Milei... ¿Qué le puede aportar al nuevo gobierno? — Patricio Giusto () (@patriciogiusto) January 30, 2024

La victoria pírrica de confirmar que Scioli fue siempre el sorete que imáginabamos que era, aunque se nos forzase a disimularlo. — Marcelo Figueras (@MarceloFigueras) January 30, 2024

El SILENCIO de los libertarios @therealbuni @TraductorTeAma @agarra_pala con el nombramiento de Scioli al Ministerio, es igual a lo que hacía el kirchnerismo ante un quilombo., se quedaban todos calladitos.



YO NO LO VOTE NI A MASSA NI A MILEI! pic.twitter.com/cPw3go2HUh — Gustavo (@gabruzo) January 30, 2024

Lamentable..., cual es la explicación de esta incorporación? Que tiene que ver Scioli con la propuesta de Milei? https://t.co/KqUfHtKA8P — Fede Tessore (@fedetesso) January 30, 2024

Se hizo oficial el ingreso de Daniel Scioli al Gobierno de Milei. Mas allá de la desilusión o tristeza que genera verlo ahí, incorporaron a un tipo que tiene un posgrado en casta. pic.twitter.com/uKah7UZZIU — Martín Dandach (@MartinDandach) January 30, 2024

"A Daniel Scioli hay que expulsarlo del PJ"

Daniel Scioli es uno de los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que siguió en su cargo tras la asunción de Javier Milei, ganándose en ese momento las críticas del kirchnerismo. " No entiendo muy bien cómo se puede representar a mi Gobierno y al de Milei", había lanzado el ex presidente cuando se conoció que continuaría como embajador en Brasil.

"Que no me vengan con la historia de que eso es representar a la Argentina porque es falso, son dos Argentinas distintas. Eso es imposible", había agregado Alberto Fernández.

Por su parte, el ex canciller Santiago Cafiero también había cuestionado la decisión: “No me gustó que Daniel Scioli siga en Brasil con un gobierno de La Libertad Avanza, ha tomado una decisión personal, es alguien que le tengo afecto, pero no coincido con su decisión desde lo político”.

Incluso hubo quienes pidieron que Daniel Scioli sea expulsado del PJ: "A Scioli hay que expulsarlo del partido. Es una mentira que si no avalás, no estás dando gobernabilidad. La gobernabilidad la del ejecutivo con las medidas que se toman y las que tomó el presidente son vergonzosas”, dijo Pablo Zurro, intendente ultra K de Pehuajó.

Si bien se creía que Daniel Scioli continuaría como embajador en Brasil, para limar las asperezas del Gobierno nacional con Lula Da Silva, finalmente dejará ese puesto y asumirá al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que depende del ministerio del Interior.