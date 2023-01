Clima: ¿Cómo está el tiempo hoy 09/01? ¡Con mucho calor!

Por otro lado Catamarca y La Rioja para la fecha se encuentran con un clima dentro de todo amistoso, con probabilidad de lluvias para la tarde y al igual que Tucumán, las lluvias se avistarán nuevamente a partir del miércoles hasta el viernes.

En Santiago del Estero el cielo nublado predominará esta semana pero a partir del viernes gozará de algunos chaparrones durante la mañana.

Las temperaturas promedio para el NOA irán de los 22°C como mínima a los 38°C como máxima.

Cómo estará en el NEA

Martes, jueves, viernes y sábado serán días de tormentas aisladas para la provincia de Formosa, mientras que en el Chaco y Corrientes empezarán desde el jueves hasta el sábado con unos chaparrones que se convertirán en tormentas eléctricas. En Misiones a excepción del miércoles y domingo, el resto de los días serán lluviosos y se esperan alertas amarillas para más adelante.

La temperatura para hoy será de mínima 19° y la máxima 37° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un comienzo de semana con un cielo parcialmente nublado en todas las provincias que la conforman y como bien viene presentando estos días. En AMBA y Córdoba las lluvias se harán presentes esta semana durante los días martes, miércoles, jueves y viernes, mientras que en La Pampa las lluvias fuertes se esperan para el día martes con alerta amarilla.

A diferencia de las provincias del centro, Santa Fe y Entre Ríos tendrán tormentas aisladas el día miércoles, mientras que el resto de la semana se encontrará nublado y con algunos días de pleno sol.

Las temperaturas para este sábado y domingo serán de mínima 21° C que ascenderá a una máxima de 36° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

La predicción del clima para cuyo puede ser impredecible, pero no es el caso esta vez. Las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan contarán con tormentas aisladas para la tarde-noche del día de hoy y para mañana martes se espera una fuerte tormenta eléctrica para ambas provincias por lo que hay alerta amarilla.

Clima: Tormentas y nubes para el sábado 12 y domingo 13/11

Las tres provincias cuyanas contarán con una semana lluviosa y mucha humedad.

Por mientras, el clima en este sector se mantiene mayormente nublado con temperaturas que van desde los 20° de mínima hasta los 37° C de máxima.

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia la temperatura tampoco da tregua, como mencionamos anteriormente con respecto a la ola de calor, las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, nuevamente tendrán las temperaturas más altas del país, llegando a los 41° C de máxima y 23° la mínima. En cuanto al clima, las tormentas aisladas se harán presentes durante la noche para Neuquén, mientras que por la mañana del sábado y domingo, permanecerá mayormente nublado.

En Chubut las lluvias en los próximos 3 días a partir de hoy, ayudarán a bajar la temperatura y vendrá un frente fresco por los siguientes días, manteniendo un clima mucho más agradable al que venían teniendo con temperaturas amigables que irán desde los 11° de mínima a los 21° C de máxima.

En Río Negro al igual que la provincia anterior, las lluvias de esta semana bajarán las temperaturas de 41° y llegarán a disminuir hasta los 27° C.

Por otro lado las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantienen mayormente nublado como de costumbre durante la semana, con apenas algunas precipitaciones en los próximos días.

La temperatura oscilará entre una mínima de 10° con una máxima de 13° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 19° y la mínima de 14° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 23° que ascenderá hasta los 41° C.

