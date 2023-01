Cambios por acá, cambios por allá, ahora en medicina privada

Algo que se destacó también es que para tener aumentos achicados se deberá incluir los ingresos totales del hogar, y no sólo los que recibe el titular del plan, esto según Belocopitt es algo "completamente lógico" a lo que agregó:

La medicina prepaga no es algo que vos precisás, como la luz. El Estado garantiza el acceso a la salud. La opción de contratar medicina prepaga es tuya. Así que si cobrás cinco salarios mínimos, pero también una renta de cinco alquileres, esos son tus ingresos.

La resolución sobre los copagos resalta que las prepagas deben ofrecer planes "idénticos" a los actuales con adicionales y cuotas de un 25% más baratas "las prestaciones pueden ser las mismas pero los prestadores entre unos y otros planes nunca van a ser idénticos". Por otro lado, explicó que:

De ninguna manera se puede garantizar que sean los mismos prestadores porque son acuerdos comerciales y el prestador puede decir 'no quiero atender con copagos'. No puedo obligar a un médico o institución a trabajar conmigo.

Desde hace rato se vive un momento de tensión entre el Gobierno y las Prepagas, pero ahora, el director de la UAS aseguró que "ya está todo aclarado" aceptando que "hay que hacer esfuerzos para amortiguar un momento complejo, contribuir para bajar la inflación, ayudar a los que el Gobierno definió como que tienen menores ingresos". De esta manera, se mostró firme ante las resoluciones tomadas por el Estado.

En esta línea, se encargó de enfatizar en que acompañarán las medidas pero que "de ninguna manera" están de acuerdo con diversos aspectos de la resolución Índice de Costos de Salud.

La búsqueda de una couta de Salud más chica

Cuando se advirtió que las compañías del sector se encontraban realizando revisiones para corroborar los ingresos se tuvo en cuenta que una familia con un plan prepago que cuenta con la derivación de aportes de dos adultos, deberá completar en la sección de rubros "ingresos" y el total de ambos sueldos. Por otro lado, alrededor de 1500 afiliados pidieron la rebaja.