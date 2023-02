Borracho y armado: Se subió al bondi y empezó a los tiros

Cuando el resto de los pasajeros advirtieron de la situación comenzaron un forcejeo para intentar quitarle el arma. Leonardo comentó que “yo estaba al lado del timbre, siempre me paro de un lado más adelante. Escuché el impacto de una bala, vi que estaban forcejeando, y cuando escucho el segundo, me pega a mí en la pierna. Cuando me quiero correr la gente se tira al piso y yo me tropiezo”.

ocurrió en la línea 88.jpg El hecho ocurrió arriba de la línea 88 (Foto: A24)

Por si fuera poco, la víctima no recibió la atención médica necesaria ya que cuando llegó a un centro de salud de la zona contó que “en el Hospital me dijeron que no me podían limpiar, que recién venga el miércoles porque me había agarrado el feriado largo. Solamente tenían que ver cómo está la herida, limpiarla con un poco de alcohol, vendarla nueva y nada más”.

Mientras tanto, el agente fue detenido en el cruce de Ruta N° 3 y Settino. La policía secuestró el arma utilizada durante el disturbio, 9 cartuchos intactos y 2 vainas servidas, también se incautó la documentación personal y vestimenta del SPF.

La causa quedó a cargo de la fiscal Analía Córdoba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de La Matanza, quien ordenó la detención formal del imputado por el delito de “Tentativa de homicidio”.

