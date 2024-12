Axel Kicillof intenta hoy aprobar el Presupuesto en plena interna del peronismo y todo es incógnita

La oposición, sobre todo la UCR, quería poner en el tapete el tema de cargos en el BAPRO, la Suprema Corte y hasta en el Consejo de Educación. En este punto se llevaron la promesa de tratarlo apenas comiencen las reuniones legislativas en 2025.

La modificación que se mantiene firme, pedida por el mismo grupo político y el PRO, es el tope del 28% en el aumento de las alícuotas. El famoso y nunca bien ponderado Articulo 163 de la Impositiva, tal como vino redactado de calle 6 adjudicaba hasta un 100% de aumentos en estos impuesto sin pasar por la Legislatura".

Y finaliza afirmando que "el Senado espera a que Diputados mande la media sanción, están listo para darle carácter de Ley".

image.png

Presupuesto, dudas y versiones cruzadas

En frente, el otro sitio platense, 'El Día', afirma que está todo trabado, que "la tensión política no cede. Y el debate por el Presupuesto bonaerense previsto para hoy en la Legislatura sigue envuelto en un pesado manto de dudas".

Aunque, 'Página/12' asegura también que en el "atarceder del jueves, la historia empezó a cambiar y las negociaciones se destrabaron":

"Es que tras el fallido de la última reunión en la casa de leyes provincial, un grupo de intendentes, funcionarios y hasta los gremios salieron a reclamar por los proyectos, al señalar que debe salir el “paquete completo”. Esto es el pedido concreto del gobernador Axel Kicillof: o todo o nada.

El trío de necesidades básicas contempla al Presupuesto, la Ley Fiscal, pero también el endeudamiento por el equivalente en pesos a unos 1.200 millones de dólares. Para este punto requiere de los dos tercios de los votos, lo que obliga a negociar con la oposición. “Es para pagar lo que nos dejó María Eugenia Vidal, no hay deuda nueva en la Provincia”, argumentaron desde el Poder Ejecutivo.

Una posibilidad que se empezó a barajar este jueves fue la de dar luz verde a la Ley Fiscal para poder iniciar los procesos de cálculo y la emisión de los impuestos patrimoniales, para relegar el debate por el Presupuesto y endeudamiento para enero.

Una fuente con buen manejo de los números y que sigue de cerca la discusión, evaluó que, si ni siquiera se diera sanción a la Impositiva, solo se cobraría ingresos brutos, ya que no hay vencimientos de los tributos patrimoniales como automotor o inmobiliario. Además, si prorroga la normativa vigente, tiene una mayor carga tributaria que la que contiene el proyecto 2025.

image.png Diputados busca aprobar el Presupuesto 2025 en la última sesión del año.

“Estamos igual que el viernes pasado”, sentenció ante Buenos Aires/12 una voz opositora que sigue las negociaciones al detalle. “No tenemos respuesta a nuestros pedidos”, agregó. Por esto, hasta hubo quien se animara a poner en duda la realización de la sesión, que será en espejo con otra convocada en el Senado, a cargo de la vicegobernadora Verónica Magario. “Del 1 al 10, las chances de que salga son de 2,50”, ironizó un legislador del PRO.

Las demandas de la oposición, como señaló este medio, tienen que ver con fondos para los municipios, como así también con la modificación del artículo 163 sobre aumentos discrecionales de los impuestos y eliminación del 158 sobre una tasa de carga y descarga en los puertos. A esto se sumaron los pedidos de los propios intendentes de Unión por la Patria, que pidieron un fondo específico para destinar seguridad.

“Lo que está sucediendo es que no se consiguen los votos. Entre otras cosas, porque la oposición no ha prestado los votos para efectivamente aprobar el Presupuesto que presentó el Ejecutivo. Obviamente que está siempre a discusión y eso corresponde en la Legislatura, hacer modificaciones. Ahora, una cosa es hacer modificaciones en el margen, mejorar el Presupuesto y otra cosa es querer cambiar de cuajo un montón de artículos que se encuentran ahí e incluir fondos que la Provincia además no tiene”, disparó esta semana el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Pese al desalentador panorama, la incursión de un grupo de dirigentes con perfil más político que técnico en las negociaciones hicieron encender alguna luz de esperanza para el gobernador.

Según pudo conocer este diario, las conversaciones “subieron un escalón” en la línea de mando de los diversos sectores involucrados.

Altas fuentes legislativas confiaron a Buenos Aires/12 que el endeudamiento consistiría en el equivalente en pesos a 1.045 millones de dólares, además de la renovación de las Letras y un fondo atado a ese endeudamiento fijado en el 16,4 por ciento.

"Hasta cambiaron las caras en los despachos", aseveraron desde el bloque oficialista a este medio. "Faltan cerrar algunas cosas, pero empezó a caminar", agregaron."

Apuntan a las "verdaderas intenciones de Axel Kicillof"

En el medio 'Letra P', más pesimista habla de un "final incierto" e incluso de otras intenciones de Axel Kicillof:

"“La pelota está en gobernación”, dicen en el PRO, donde advierten que hay menos tiempo que la semana pasada y que todo podría patearse para febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias. También manejan una tesis que comparten con algunos legisladores del oficialismo: sospechan que Kicillof no tiene verdaderas intenciones de avanzar con el Presupuesto.

axel-kicillof-asamblea-legi.jpg Axel Kicillof.

El bloque de Diputados de UP tiene 37 manos que se reparten entre La Cámpora, el intendentismo, el kicillofismo y el Frente Renovador. En ese universo avisan, para afuera, que todas las leyes enviadas por el Ejecutivo fueron aprobadas por unanimidad. Es verdad, pero también es cierto que muchos de los pedidos para modificar el texto de Kicillof no llegaron desde las bancadas de enfrente, sino de las propias: el Fondo de Seguridad, una coparticipación para ciudades con puerto y alguna duda sobre el endeudamiento nacieron en despachos municipales del peronismo que no se embanderan con AK 2027.

En esta tribu piden que no los señalen más como los responsables de que no haya salido la ley a tres días de finalizar el año. Argumentan que hay cosas que no pueden discutir desde una banca, sino que tienen que hacerse desde un despacho de la gobernación. En resumen, que tienen "las manos atadas", parafraseando célebre sentencia del exmandatario Daniel Scioli durante un enfrentamiento político con Néstor Kirchner".

Y concluye que "con todo esto en la licuadora, asoma para este viernes otra megajornada de negociaciones que durará hasta la medianoche y tendrá un final incierto."

Clarín, más que de "manos atadas", habla de "no está en sus manos" y recuerda el año electoral clave: "no depende de su voluntad sino de la decisión de otros actores de la política provincial que acepten un acuerdo en la Legislatura para aprobar el Presupuesto 2025, la ley fiscal impositiva y la nueva deuda en dólares.

Esos actores que deberían aceptar sus proyectos para financiar el Gobierno responden a referentes de varios partidos políticos que a su vez tienen diferentes estrategias para un año electoral clave en la provincia más grande del país".

Cabe recordar que para aprobar el Presupuesto y la ley Fiscal Impositiva se necesita mayoría simple. Esto es, la mitad más uno de los presentes. Si están todos legisladores, serían 47. Lograr el endeudamiento es aún más complicado ya que debe reunir las 2/3 de la Legislatura Cabe recordar que para aprobar el Presupuesto y la ley Fiscal Impositiva se necesita mayoría simple. Esto es, la mitad más uno de los presentes. Si están todos legisladores, serían 47. Lograr el endeudamiento es aún más complicado ya que debe reunir las 2/3 de la Legislatura

Según 'Infobae', es por ello "el desafío más complejo para el oficialismo". Según la gobernación, los fondos serán destinados exclusivamente al pago de obligaciones heredadas de la gestión de María Eugenia Vidal y no implican emisión de nueva deuda.

"La oposición, encabezada por Juntos por el Cambio (JxC), resistía el endeudamiento y exigía ajustes adicionales, como eliminar el artículo 163 del proyecto, que otorga a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) facultades para aplicar incrementos de hasta el 100% en determinados impuestos. También reclama garantías de que el techo del 28% en el impuesto inmobiliario urbano no se modificará".

Las sesiones legislativas se llevarán a cabo en un clima de tensión política, que atraviesa implicancias tanto fiscales como políticas en el año electoral que se avecina Las sesiones legislativas se llevarán a cabo en un clima de tensión política, que atraviesa implicancias tanto fiscales como políticas en el año electoral que se avecina

'La Nación', por su parte, afirma de fuentes de la bancada de Unión por la Patria, "que sufre los coletazos de la interna peronista entre Kicillof y La Cámpora, la agrupación que responde a Máximo Kirchner, el massista Alexis Guerrera, titular de la Cámara baja bonaerense, tendría atado el quorum para iniciar el debate en el recinto".

image.png

"Es que el bloque Acuerdo Cívico + UCR + GEN, que integran los radicales que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes, ya anticipó que se sentarán en sus bancas para habilitar la discusión. Lo propio harían los 37 diputados de UP y los libertarios “blue” del espacio de Unión Renovación y Fe. “Es mejor que haya presupuesto y evitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta que se prorrogaría por segundo año consecutivo”, aducen los radicales que se enrolan en la tropa de Manes y Lousteau".

Y cita el gran "escollo" que "para sacar del pantano las tratativas con los opositores" aunque también habla de que a última hora de ayer, todo comenzó a fluir:

"el gran escollo (...)es el artículo que le otorga a Kicillof el permiso para tomar un nuevo endeudamiento. Para aprobarlo, el gobernador bonaerense requiere reunir una mayoría especial: los dos tercios de la Cámara. Por lo tanto, si bien tendría los votos para aprobar el proyecto de presupuesto, que prevé gastos por 34 billones de pesos, y la ley fiscal impositiva, el peronismo no consigue atar los acuerdos con Pro ni con los radicales que comanda el senador nacional Maximiliano Abad. Los representantes de la UCR cercanos a Manes y Lousteau también ponen reparos respecto de la autorización del endeudamiento. Anoche, sin embargo, las negociaciones parecían haber comenzado a fluir".

Incluso afirma que "pese a que la negociación con la oposición tiene un desenlace incierto, en la cúpula del gobierno provincial se muestran levemente optimistas. Creen que habrá sesión este viernes –alistan un tratamiento en espejo en el Senado– y que conseguirán los votos para aprobar el paquete económico y fiscal. Además, allegados a Kicillof afirman que negocian modificaciones en el fondo de libre disponibilidad. Eso había sido acordado con los intendentes del PJ, quienes presionaron por una partida de $450.000 millones y recursos para seguridad.

Los radicales que conduce Abad reclaman una reducción de la presión impositiva, un aumento de las partidas para el IOMA y financiamiento para los municipios. En tanto, los libertarios conducidos por Agustín Romo ya anticiparon su rechazo a las iniciativas de Kicillof. “Nosotros hicimos propuestas que tienen que ver con topes de impuestos, y el fin de la discrecionalidad. No hay negociación con el Ejecutivo, solo con el bloque oficialista. Si hay sesión, vamos a proponer que se voten”, avisan desde Pro".

El sitio 'La Política Online' afirma que la "negociación del presupuesto ahora quedó en manos de Axel Kicillof, que debe contestarle a la oposición que a cambio de su voto exige un compromiso público de repartir cargos en el Bapro y en la Corte Suprema bonaerense. Además le piden un fondo de 400 mil millones para obras en los municipios".

image.png

Ordenado el voto del bloque peronista, "Kicillof necesita sumar el apoyo de sectores de la oposición para alcanzar conseguir los dos tercios para la aprobación del endeudamiento de cerca de 1.300 millones de dólares.

La negociación por ahora esta trabada. En la oposición, cuestionan a la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila, en quien Kicillof delegó la negociación. "No tiene espalda para bajar el martillo", sintetizó con fastidio uno de los líderes del radicalismo.

De hecho, recién a última hora de este jueves se iniciaron algunas conversaciones informales entre ambas partes pero todavía no hay avances concretos de cara a las sesiones convocadas en Diputados y el Senado para este viernes. La idea de la oposición es directamente no dar quórum si no se llega antes a un acuerdo."

Otras noticias de Urgente24

Incendio forestal: Bariloche amaneció cubierta de humo y no logran contener el fuego

PAMI: Nuevo requisito para que los jubilados conserven los 5 medicamentos gratis

Casi una pijamada: Reunión nocturna de gabinete de Javier Milei para "motivación"

BCRA: Venta de US$ 599 MM y un posible final para el carry trade