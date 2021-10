Arde el Sur: Jones Huala, atentados y renuncia de una fiscal

Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltiquitrón de #ElBolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltiquitrón de #ElBolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones

Denunciaremos el hecho en la Justicia Federal Penal, en el marco de la acción ya presentada por el delito de terrorismo

Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal y titular de la finca La Cristalina en Villa Mascardi, calificó de “terrorismo” los ataques que se registran en la Patagonia por parte de núcleos autodenominados mapuches. “Son grupos encapuchados de forajidos”, expuso en CNN Radio.

“Aparecen de la nada. Su cometido es seguir incendiando. Ayer hubo un nuevo incendio en una escuela de El Bolsón”, aseguró. Y reforzó: “Los incendios ocurren todos los días. A una escuela, a alguna actividad social, a centros recreativos… De repente se meten con niños. Es terrible. El Gobierno nacional y el provincial no llegan a tomar dimensión de lo que estamos atravesando, que es exponencial. Y encima en Chile están enfrentando la situación como deben”.

https://twitter.com/ElyDeCipo/status/1450784181580075013 Otro atentado terrorista en el sur junto a una leyenda "Lewis, Benetton, Arabela, Pogliano: el agua y la tierra no se venden"

Incendiaron el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, Río Negro. Las pérdidas son totales. pic.twitter.com/Q7exwiirvI — Eliana Felice (@ElyDeCipo) October 20, 2021

En diálogo con Pepe Gil Vidal, Frutos deslizó que “hay chilenos que están viniendo por la frontera para seguir con sus cometidos desde este lado”.

El lonko Facundo Jones Huala, líder de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), detenido en Chile, “está apoyado por un grupo de montoneros de lo que es la residual del montonerismo de los años setenta. Gente mayor que tiene sus soldados alistados con planes sociales. La mayoría de los que están instalados en Villa Mascardi son prófugos de la Justicia. No llegamos a comprender muy bien. En el Gobierno nacional tenemos bastante residual del montonerismo”, subrayó Frutos. Y mencionó al excanciller Rafael Bielsa, hoy embajador en Chile, y a la exministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien --enfatizó-- “venía con su secretario (Gabriel) Fuks a visitar por la zona a estos inescrupulosos que continuamente nos atacan”.

“No tenemos respuesta de nadie. El Gobierno nacional hace la vista gorda, lo mismo que el provincial. El nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, es un lenguaraz que dice cualquier cosa y pide que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo con esta gente. ¿Cómo voy a dialogar con una persona que incendió mi casa? Encima vienen de a varios, no de a uno., Vengan de a uno, muchachos, que yo los atiendo. Vienen no menos de diez y a uno lo pisotean y lo tiran al piso. Pero no nos van a doblegar”, concluyó.

Luego del cuestionamiento que realizó el intendente de Trelew, Adrián Maderna, el ministro de Seguridad de la provincia sureña, Federico Massoni, arremetió contra el Gobierno Nacional y el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, por su posición protectora hacia el líder mapuche Facundo Jones Huala.

"No quiero dejar pasar una cuestión que se está viviendo y la verdad es que me indigna como ministro de Seguridad de la provincia de Chubut", inició visiblemente enojado con la situación.

Con todo lo que nos costó detener a Jones Huala; una persona violenta; que atentó contra los chubutenses; contra las instituciones; que no respeta la soberanía de nuestro país; y que no respeta nuestras normas (...) No puedo aguantar que un gobierno como el Gobierno Nacional se presente ante los estrados chilenos solicitando la libertad condicional de esta persona

No obstante, advirtió: “Aunque les den la libertad condicional, delincuentes y terroristas como éstos no van a poder pisar un centímetro de la provincia de Chubut mientras yo sea ministro de Seguridad”. "No podemos permitir que premien a los delincuentes", concluyó.

Renunció la fiscal federal de Bariloche

Según informó la agencia AN Bariloche, la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, presentó su dimisión al cargo que ocupa de manera interina desde 2017 agobiada por las múltiples causas de usurpación, cortes de ruta y ataques que llevan adelante agrupaciones autodenominadas Mapuche.

La Procuraduría General aún no aceptó la renuncia aunque fuentes vinculadas al Juzgado aseguraron que es irrevocable

Dicho medio explicó además que: Little, quien se desempeñaba como secretaria de la misma fiscalía, subrogó en el cargo al ex titular Jorge Bagur Creta, a quien el ex presidente Mauricio Macri le aceptó su dimisión el 1° de noviembre de 2017 a través del Decreto 886. Si le aceptan la renuncia, retomará ese cargo como secretaria.

Fuentes del Juzgado cordillerano confirmaron la información. La renuncia responde, principalmente, al reciente sobreseimiento de la dirigente mapuche María Nahuel, quien fue imputada por agredir físicamente a la propia Little y entorpecer la investigación, en el marco de una audiencia que presidió el por entonces juez subrogante Gustavo Villanueva. El hecho ocurrió en 2017 y fue una de las causas anexas del expediente principal por usurpación de dos predios en Villa Mascardi, por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu