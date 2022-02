Alberto Fernández y un mensaje a CFK desde Barbados

"Además, lo que dije es una verdad de perogrullo. Somos un gran acreedor del FMI y la preminencia de Estados Unidos en el FMI es conocida por todos, incluso reconocida por propios ex funcionarios del FMI. Lo que dije de novedoso no tiene nada, es algo que todos sabemos, no creo que nadie se haya molestado por eso", remarcó.

A su vez, aseguró que la argentina quiere "mantener con los Estados Unidos una relaciones respetables y serias como con cualquier país del mundo, porque nosotros creemos en el multilateralismo y lo practicamos, creemos que el camino que la Argentina tiene que tomar".

"Algunos creen que seguimos en un mundo bipolar con los comunistas en oriente y los capitalistas en occidente, Es una dicotomía que poco tiene que ver con el mundo actual", enfatizó.

"Si encuentro en China y Rusia interés por mejorar sus vínculos con la Argentina, bienvenido sea. Y si Estados Unidos quiere mejorar sus vínculos con la Argentina, bienvenido sea", cerró.

Mensaje a CFK

Por otro lado, dijo que habló por teléfono con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en ejercicio de la Presidencia, desde Beijing, a poco de que su hijo Máximo Kirchner abandonara la presidencia del bloque de diputados por diferencias en la negociación con el FMI.

"Hablé con Cristina, le comenté con habían sido las reuniones (con Putin). Yo escucho y presto atención a todos, también a Cristina", comentó.

Y además, dejó un mensaje a la vicepresidenta, respecto al preacuerdo con el FMI que el Gobierno debe cerrar próximamente:

"No tengo dudas de que nos van a acompañar (por CFK). No le asigno importancia a las especulaciones", sentenció.