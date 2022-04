Abogados: Rizzo y Gil Lavedra, en una elección picante

"Hay que ganar ahora o no ganamos más", dicen en el espacio 'Unidad en Defensa de la Abogacía', que encabeza Gil Lavedra. Es que por primera vez bajo la figura del ex ministro de Justicia se alinearon los representantes de Abogados de la Ciudad, Abogados del Fuero, Abogados en Acción, Abogados Esenciales, Encuentro de Abogados Independientes, Abogados x Argentina, Confluencia de Abogados en Evolución, Justa Causa, Abogados de Pie, Será Justicia, Cambio Pluralista, Presencia y Acción y Bloque Constitucional.

El apoderado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra. Ricardo Gil Lavedra busca ser el nuevo jefe de los abogados de CABA.

Entre los candidatos que lo acompañan a Gil Lavedra aparecen el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Pablo Más Vélez; el ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de Mauricio Macri, Pablo Clusellas; el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia en la gestión de Germán Garavano Martín Casares o el ex jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco.

"Nos unimos para defender nuestra profesión de la inacción y el silencio frente a los obstáculos que la mayoría enfrentó para poder trabajar y ganarse la vida", sostienen en su plataforma, en donde prometen modernizar los sistemas de atención para los abogados y muestran encuestas sobre el malestar de aumentos de la matrícula en los últimos años durante el "parate" que impuso la pandemia y el cese de esa habilitación para los que no pagaron la cuota durante ese período. "Vamos por un Colegio Público plural, presente, representativo, dialoguista, de puertas y mentes abiertas” que lleve adelante “una gestión austera que brinde respuestas rápidas y empáticas", afirman.

Del otro lado, Rizzo busca mantener la conducción en el Colegio de Gente de Derecho, hoy en manos de su colega Eduardo Awad. En la lista aparecen ex juez Mario Filozof, al abogado Marcelo Parrilli o el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y también distintos abogados que impulsan causas contra el macrismo como Maximiliano Rusconi, Alejandro Rúa y Valeria Carreras. Precisamente, la entidad se convirtió en querellante en la causa por el denominado espionaje macrista, el expediente que nació en Lomas de Zamora y que ahora está radicado en Comodoro Py.

Jorge Rizzo. Foto: web Rizzo busca mantener la conducción en el Colegio de Abogados de CABA de Gente de Derecho, hoy en manos de su colega Eduardo Awad.

Lo cierto es que tanto Rizzo como Gil Lavedra buscan mostrarse por encima de las divisiones de la política partidaria Lo cierto es que tanto Rizzo como Gil Lavedra buscan mostrarse por encima de las divisiones de la política partidaria

Rizzo afirma que realizó alianzas en diferentes momentos con el peronismo y con Pro y que ahora lleva en su lista a representantes de ambos espacios y a radicales. Gil Lavedra señala que su lista tiene integrantes de otros partidos, como su candidata a vicepresidenta que es peronista.

La estrategia de Rizzo es apuntar a los logros de su gestión y reforzar algunos ejes de campaña: el aumento permanente de la UMA (la Unidad de Medida Arancelaria para los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia), la formación profesional, la implementación del expediente electrónico y los logros conseguidos durante la pandemia. También destacó sus conquistas históricas, como el haber logrado el fallo 'Rizzo', que en 2013 declaró la inconstitucionalidad de cambios en el Colegio de la Magistratura que buscaba el kirchnerismo; o los trámites que implementó en el propio organismo, como sacar el pasaporte, el DNI o la licencia de conducir para los matriculados.

"Somos una piedra en el zapato. Lo único que no tienen es el Colegio Público de Abogados que le ha hecho frente a quien sea", resalta Rizzo al remarcar que su espacio es un "movimiento independiente y plural" y que no es el candidato del kirchnerismo. "Si perdemos, es parte del juego democrático. Sabemos que en democracia se puede perder o ganar. Depende de la gente".

También rechazó los argumentos de la oposición. "Es muy fácil decir que no aumentemos la matricula en un país con 50% de inflación. Y es mentira que el Colegio tuvo las puertas cerradas durante la pandemia: estaba abierto a distancia y si estuvo cerrado fue porque (Horacio Rodríguez) Larreta nos prohibió abrir", durante el ASPO.

Última pulseada

El clima de la elección ya viene "picante" y no es ajeno a los propios tribunales. Es que el consejo directivo del organismo había resuelto en diciembre pasado llevar adelante elecciones en tres días (26, 27 y 28 de abril) y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires para ampliar los lugares de votación a raíz de la gran cantidad de letrados de la provincia que, desde la pandemia, vienen poco a la Capital.

Inicialmente se había resuelto que en CABA los lugares de votación fueran la sede del Colegio, en la avenida Corrientes casi esquina Uruguay; y el Centro Cultural General San Martín, más ocho sub-sedes de los distintos Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires y cuatro sub-sedes del Servicio Penitenciario Federal. Pero luego los abogados de provincia avisaron que no podían sumarse al operativo. Se terminaron consiguiendo sedes del "Sindicato de Obreros Panaderos" en La Matanza, Morón, San Isidro, Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda y Quilmes.

Pero las agrupaciones que llevan como candidato a Gil Lavedra -"Sera Justicia", "Cambio Pluralista", "Abogados de la Ciudad" y "Abogados del Fuero"- fueron a la Justicia electoral para impugnar ese formato. Hablaron de una decisión "arbitraria e ilegítima" que vulnera la jurisdicción y subrayaron que no hay limitaciones para la circulación de los ciudadanos como ocurría durante el aislamiento.

Con aval del fiscal electoral (hoy a cargo interinamente de Ramiro González), la jueza María Servini hizo lugar en la noche del viernes al amparo solicitado y dispuso que las elecciones se hagan solo en la órbita porteña. "Hay que tener en cuenta que la presente elección convocada se llevará a cabo en tres días consecutivos, lo que supone una garantía de mayor posibilidad de participación de los matriculados que integran el electorado convocado para este acto -dijo Servini-, Si bien la decisión adoptada por el Consejo Directivo en su oportunidad, tenía como fundamento garantizar la mayor participación y el resguardo de la seguridad sanitaria de todos los matriculados participantes del acto, dicho objetivo puede alcanzarse adoptando medidas que no impliquen exceder el ámbito territorial de este Distrito".

servinicubria.jpg La jueza María Servini hizo lugar en la noche del viernes al amparo solicitado y dispuso que las elecciones se hagan solo en la órbita porteña.

Rizzo aseguró que el fallo no lo sorprendió porque él ya sabía como iba a salir el fallo, pero resaltó que "se busca excluir a los matriculados de la provincia de Buenos Aires, los abogados de la valija, los laburantes". "Lamento que se siga tratando de achicar los padrones -dijo el sábado al ser entrevistado en su programa de radio Cooperativa-. En provincia, Gente de Derecho gana 9 a 1, pero el tema es que vengan a votar".

Es que precisamente esa es una de las preguntas que develará estas elecciones. La última vez participaron unos 17 mil abogados, pero ahora, con la implementación del expediente electrónico, son pocos los abogados que suelen por estos días acercarse físicamente a los tribunales y eso puede hacer peligrar la participación.