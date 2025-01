5.000 militares "cuidarán" Davos, donde la IA será estrella y el GovTech, foco de Javier Milei

image.png Klaus Schwab es Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, organización fundada por él mismo.

Cabe mencionar que esta edición del foro estará marcada, este año, por un cambio en la ejecutiva de la organización, ya que su presidente ejecutivo y fundador, Klaus Schwab, abandona ese puesto en favor del hasta ahora "número dos" de la organización, el noruego Børge Brende.

Principales temáticas de Davos 2025

Habrá varios ejes de discusión desde el crecimiento global, las industrias en la "era inteligente", la necesidad de "invertir en las sociedades", el cuidado del planeta y la recuperación de la confianza de la sociedad en el sistema.

Y el foro se enfocará en dar respuesta a estas cuestiones cruciales que, además, están interconectadas:

Reconstruyendo la confianza: En un mundo sujeto al cambio constante, las divisiones sociales se hacen cada vez más palpables. El contexto geopolítico actual se inclina hacia una creciente competencia entre potencias mundiales y el proteccionismo, que coloca a la cooperación internacional en un creciente dilema obstaculizando tanto el comercio como la inversión.

Reimaginando el crecimiento: Este año la innovación jugará un papel clave en las economías mundiales para lograr una recuperación y crecimiento positivo, para de esta forma, generar economías más fuertes y resilientes.

Invertir en las personas: Con una tecnología que avanza rápidamente es necesario poner el foco en adaptar a la sociedad y a la economía a las distintas oportunidades y sectores emergentes que aparecen con estos avances.

Salvaguardando el planeta: Frente al objetivo de salvaguardar los objetivos globales en materia del cuidado del clima y la naturaleza, es necesario garantizar inversiones, tecnologías y energía que aseguren el cuidado del medio ambiente.

Las industrias en la era inteligente: Los cambios geoeconómicos y tecnológicos han supuesto para las empresas una tarea de adaptación de sus estrategias comerciales, es necesario que estas sepan aprovechar al máximo las oportunidades que brinda esta nueva era tecnológica.

Lo que importa a Javier Milei

Pero, ¿qué es lo que realmente importa a Javier Milei o a hombres como Donald Trump? Sin dudas, el GovTech se ubica en el centro de sus intereses, gestión del Estado con IA y poca gente.

Es que si bien habrá varios debates, tal como se difundió desde Davos, como también conferencias personales, el foro apunta directamente a la inteligencia artificial volcada a la administración del Estado, ciberseguridad y reentrenamiento de la fuerza laboral.

Este sector es mirado con especial interés desde Casa Rosada, ya que en varias oportunidades tanto Javier Milei como el asesor presidencial Demian Reidel hablaron sobre posibles inversiones en IA en el país.

Milei en Davos

La importancia del GovTech

Un informe publicado en el marco de la Red GovTech -tecnología gubernamental– del Foro Económico Mundial y en colaboración con el Centro Global de Tecnología Gubernamental de Berlín y Capgemini estima que GovTech podría generar casi 10 billones de dólares en valor público para 2034.

No se trata sólo de modernizar burocracias obsoletas, sino también de reimaginar lo que los gobiernos pueden hacer en un mundo digital.

Según el informe, la GovTech no es algo nuevo. A lo largo de las décadas, los gobiernos han digitalizado diversos procesos, como la presentación de declaraciones de impuestos en línea, la obtención de permisos digitales y la votación electrónica. Sin embargo, muchos de esos esfuerzos han sido mejoras fragmentadas y aisladas.

Pero la revolución GovTech de hoy es más profunda, requiere un enfoque que abarque a todo el gobierno, combinado con una infraestructura pública digital fundamental y tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y la computación cuántica, que están destinadas a transformar la forma en que los gobiernos sirven a sus ciudadanos.

El alto costo de quedarse atrás

Claro que los gobiernos no siempre se caracterizan por actuar con rapidez. Los sistemas heredados, la inercia burocrática y los presupuestos ajustados han hecho que muchos tengan dificultades para seguir el ritmo de la innovación tecnológica.

Muchos gobiernos aún dependen de infraestructuras obsoletas y fragmentadas que no fueron diseñadas para las demandas digitales actuales. Renovarlas puede ser costoso, demandar mucho tiempo y ser políticamente conflictivo.

Mientras, las expectativas del público siguen aumentando. Los ciudadanos esperan ahora que los servicios gubernamentales funcionen de forma más fluida, intuitiva e instantánea.

Por eso no cumplir con esas expectativas no es sólo una oportunidad perdida, sino un riesgo. Cuando los gobiernos se quedan atrás, las brechas se amplían: entre ricos y pobres, entre zonas urbanas y rurales, entre conectados y desconectados. A medida que los gobiernos continúan su camino hacia la transformación digital, deben tomar medidas concertadas para cerrar esas brechas y garantizar que nadie se quede atrás, sostienen.

Un momento decisivo

Por otra parte, como se destaca en el informe del Foro, la transformación digital de los gobiernos no es una mera actualización: requiere acciones audaces, inversiones estratégicas y la voluntad de repensar la forma en que los gobiernos prestan servicios a sus ciudadanos en un mundo conectado. Los gobiernos deben mirar más allá de los esfuerzos aislados y estar preparados para adoptar un cambio sistémico.

A medida que el cambio climático se acelera, las economías se transforman y las sociedades se digitalizan, los gobiernos deben decidir si lideran o se quedan atrás. GovTech ofrece una oportunidad de reimaginar la relación entre los ciudadanos y el Estado, haciendo que los gobiernos no solo sean más rápidos y rentables, sino también más justos y receptivos.

Lo que está en juego no podría ser mayor. Si los gobiernos no aprovechan esta oportunidad, el costo no se medirá solo en dólares, sino en la confianza, la cohesión social y la resiliencia de las instituciones. Si los gobiernos adoptan la tecnología gubernamental, pueden liderar el camino hacia la era inteligente, transformando los sistemas públicos en modelos de innovación e inclusión.

Ciberseguridad 2025

Otro de los temas que interesan a Javier Milei y que es centro de preocupación del Foro y sus informes es la ciberseguridad. Es que la economía global está operando en un ciberespacio cada vez más complejo, según la Perspectiva Global de Ciberseguridad 2025 del Foro Económico Mundial, con tecnologías que avanzan rápidamente y regulaciones en evolución que crean nuevos desafíos y oportunidades.

"La ciberseguridad está entrando en una era de complejidad sin precedentes", afirma ese informe, y añade que "lo que está en juego nunca ha sido tan importante".

El informe, publicado antes de la Reunión Anual del Foro en Davos, Suiza, se basa en una encuesta a expertos de la industria e identifica las diversas tendencias que complican el ciberespacio.

Hablan de las tensiones geopolíticas, la adopción rápida de la IA, la brecha de habilidades cibernéticas, las interdependencias en la cadena de suministro, la sofisticación del delito cibernético, y los reequisitos reglamentarios.

Es esencial contar con un liderazgo fuerte que se centre no solo en los aspectos técnicos, sino también en las implicaciones económicas de los riesgos cibernéticos. Un enfoque unificado entre los líderes empresariales y los líderes cibernéticos es fundamental para gestionar la creciente complejidad de la ciberseguridad, concluye el informe.

