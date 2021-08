Aburre Cecilia Todesca contra los diarios por el dólar blue

Para que la economía crezca es fundamental que el consumo traccione. Es importante que este año los salarios le ganen a la inflación. Para que la economía crezca es fundamental que el consumo traccione. Es importante que este año los salarios le ganen a la inflación.

La verdad

El dólar blue o libre o paralelo comenzó enero 2021 a un promedio de $159,40 / $165.00.

El mismo dólar comenzó comenzó julio a un promedio de $164,80.

El 02/08 se encuentra a un promedio de $180,50.

Pregunta: ¿El dólar blue sube o el dólar blue baja?

Algunas consideraciones acerca de los dichos de Cecilia Todesca:

Creer que los medios de comunicación definen la cotización de la moneda extranjera es falso. Los medios de comunicación llegan siempre después que las cotizaciones fueron fijadas. La Administración Fernández ha insistido en que el mercado del dólar blue es insignificante o muy reducido. Si esto fuese cierto, no debería preocuparse. Si fuese falso, debería explicar por qué se miente a sí misma. Pero no deberían quejarse si los agentes económicos opinan diferente. Los agentes económicos toman riesgo personal cuando asumen una posición de dólar blue en sus activos, o cualquier otras de las variadas cotizaciones del dólar en pesos. ¿Por qué el Estado debería cuestionar si cree estar haciendo lo correcto? La Administración Fernández ha desarrollado la jungla de numerosos valores diferentes para el tipo de cambio que en los países que funcionan se encuentra unificado. ¿Por qué se queja la Administración Fernández que tenga éxito su deseo de tipos de cambio múltiples?

Algo más de Todesca

La tracción del consumo es un cliché de los economistas heterodoxos argentinos. Los liberales tienen los suyos también. Ahora bien, Todesca debería preguntarse por la variable Inversión Directa, que sería mucho más genuina que su teoría sobre el consumo.

La economía argentina sufre una pérdida permanente anual respecto de la Inversión que precisa para mantener su capacidad instalada y su competitividad.

Sin embargo, esto no le preocupa a Todesca porque ella es cortoplacista. Por ese motivo sigue el dólar por el día a día de los diarios y no le importan las variables estructurales como Inversión.

Todesca, cuyo conocimiento de la economía es motivo de polémica, tal como la mayoría de los designados por Alberto Fernández, insiste en que el consumo es la tracción de la economía, motivo por el cual hay que 'inflar' los salarios. El concepto no resiste lógica. De hecho, no se ha verificado en gran parte del sector privado, que en la crisis no puede financiar el supuesto gubernamental.

En cuanto al Estado intenta hacerlo sometiendo a los privados a una presión tributaria insostenible, y que inevitablemente se está reflejando en las encuestas de opinión pública.