ABL, debate inevitable pero correrán por derecha a Larreta

Juntos por el Cambio piden que no suban los impuestos, pero en CABA Larreta aumentó el ABL, Ingresos Brutos y puso un impuesto a las tarjetas de crédito. Y los gobernadores de la UCR firmaron el pacto fiscal que trae nuevos impuestazos. Juntos por el Cambio piden que no suban los impuestos, pero en CABA Larreta aumentó el ABL, Ingresos Brutos y puso un impuesto a las tarjetas de crédito. Y los gobernadores de la UCR firmaron el pacto fiscal que trae nuevos impuestazos.

Se pasaron la vida criticando los subsidios. Hoy el gobierno nacional quita un subsidio y Jorge Macri pone el grito en el cielo diciendo que por eso va a aumentar el colectivo en CABA. Mejor que explique por qué aumentaron los peajes, el subte, los parquímetros, el ABL y la VTV. Se pasaron la vida criticando los subsidios. Hoy el gobierno nacional quita un subsidio y Jorge Macri pone el grito en el cielo diciendo que por eso va a aumentar el colectivo en CABA. Mejor que explique por qué aumentaron los peajes, el subte, los parquímetros, el ABL y la VTV.

- bienes personales,

- impuesto a la renta,

- impuesto a las grandes fortunas,

bajo la excusa que no apoyarán nuevos aumentos, pero CABA antes puso parquímetros por todos lados, aumentó ABL, autopistas, etc.

https://twitter.com/IgnacioBTato/status/1493336878535221248 Dale Ramiro. Eliminar VTV, cambiar patentes por tamaño del auto y no valor (descuento a los que tienen cochera), sacar el 1,2% de las tarjetas, bajar abl, cortar gastos, oponerse a la segmentación de electricidad, etc. — Tato (@IgnacioBTato) February 14, 2022

Señor Miguel, creo q es hora d tomar el toro por las astas. Este año nos han matado c ABL y PATENTES. No quiero poner mi plata para bancar todos los gastos q se hacen a la ciudad p bancar a los K. Atención médica, educación, reparaciones y limpieza por manifestaciones. Es hoy. Señor Miguel, creo q es hora d tomar el toro por las astas. Este año nos han matado c ABL y PATENTES. No quiero poner mi plata para bancar todos los gastos q se hacen a la ciudad p bancar a los K. Atención médica, educación, reparaciones y limpieza por manifestaciones. Es hoy.

Que manera de hacerse los boludos, viven cagándonos con el ABL los peajes, Ingresos Brutos, Sellos, Patentes, vacantes en las escuelas, una ciudad de 200 km2 que no produce nada recibe beneficios cagando a las provincias siempre. Que manera de hacerse los boludos, viven cagándonos con el ABL los peajes, Ingresos Brutos, Sellos, Patentes, vacantes en las escuelas, una ciudad de 200 km2 que no produce nada recibe beneficios cagando a las provincias siempre.

Por cierto que una tontería porque para generar riqueza no se precisa producir una mercadería o cultivo o algo convencional en los tiempos de la economía de servicios y la enorme economía digital.

Perfecto la quita de subsidios @alferdez @horaciorlarreta . Pero eliminen el 40% de impuestos en las boletas de los servicios (¡CHORROS!); que dejen de indexar el Abl mensualmente y eliminen la coparticipacion. Que PBA y CABA dejen de mantener al interior y su empleo público. Perfecto la quita de subsidios @alferdez @horaciorlarreta . Pero eliminen el 40% de impuestos en las boletas de los servicios (¡CHORROS!); que dejen de indexar el Abl mensualmente y eliminen la coparticipacion. Que PBA y CABA dejen de mantener al interior y su empleo público.

https://twitter.com/Yaco_Emiliano/status/1492574207410016257 Si la Ciudad hace lo que pide el presidente podría bajar las tarifas de los servicios, y dejar de cobrar por ejemplo patentes o ABL. Algo injusto para muchas provincias que hoy reciben, por coparticipación, los fondos que se recaudan gracias a su generación de recursos. pic.twitter.com/1vUhPRP4F5 — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) February 12, 2022

A mí también me llegó $15.000 pesos de ABL cuando el alumbrado y el mantenimiento es casi inexistente en La Matanza. Están completamente locos @Kicillofok, cuanto le cobran a las 4.000 villas que nos roban todos los días? No hay que pagar #RebelionFiscal A mí también me llegó $15.000 pesos de ABL cuando el alumbrado y el mantenimiento es casi inexistente en La Matanza. Están completamente locos @Kicillofok, cuanto le cobran a las 4.000 villas que nos roban todos los días? No hay que pagar #RebelionFiscal

"Un cliente brasilero me dijo que fue a la casa de Diego Maradona de Devoto a sacarse fotos y encontró en la entrada un sobre de ABL con remitente Diego Maradona. Lo agarró, lo guardó, planea mantenerlo cerrado y venderlo en unos años. No sé si es la idea más inútil o la más brillante.