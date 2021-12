5 clubes, 5 entrenadores y la misma duda

B. La continuidad de los 5 no se encuentra garantizada para la temporada 2022.

C. Los 5 recibieron ofertas desde el exterior para marcharse del país.

Respuesta correcta: B.

La gente

Marcelo Gallardo. El entrenador más exitoso de la historia de River Plate decidirá en las próximas horas cuál será su futuro. Su contrato concluye el 14/12, cuando jugará la Final de Campeones contra Colón de Santa Fe. Gallardo ganó 13 copas o torneos como DT de River en 8 años de gestión, continuidad envidiable en un fútbol donde 3 partidos de derrotas es despido seguro. El problema central es la imposibilidad de River de hacerle un contrato garantizado en dólares estadounidenses. Su frase “puede ser la decisión más difícil de mi vida”, provocó muchas especulaciones.

Julio Falcioni. Hay un proceso electoral por definirse en el club Independiente. Hugo Moyano, presidente que busca la re-reelección, no tiene la continuidad asegurada aunque hizo de la permanencia de Falcioni en Avellaneda una de sus banderas proselitistas. Durante varios meses el equipo que entrena Falcioni estuvo en zona de ingreso a la Copa Libertadores pero ahora quedó rezagado, en la 8va. posición de la tabla de posiciones. Si Independiente no ingresa a la próxima Libertadores, continúe Moyano o lo desplace Fabián Doman, Falcioni no seguirá en el club.

Fernando Gago. Luego de una pobre campaña deportiva como entrenador de Aldosivi, de Mar del Plata, Gago ya desempleado consiguió entrenar a Racing Club. Es cierto que siempre es difícil hacerse cargo de un equipo ya comenzado el campeonato, y en este caso casi terminando una performance que ya era negativa para la Academia de Avellaneda. Pero los resultados mandan y no habrá paciencia ni piedad a Gago si vuelve a la derrota: jugó 6, ganó 2 y perdió 4. Racing no tiene asegurada la participación ni en Libertadores ni en Copa Sudamericana. Si perdiera ante Rosario Central y Unión, Gago podría quedar sin trabajo.

Diego Monarriz y José Di Leo. San Lorenzo de Almagro se encuentra en enormes dificultades financieras y deportivas. De hecho, no conseguía entrenador. Con 6 victorias, 5 empates y 12 derrotas, los 'Gauchos de Boedo' marchan en el puesto 23 entre 26 equipos que compiten en el torneo local. El equipo que conducen Diego Monarriz y José Di Leo no jugará ningún torneo continental en 2022.

Sebastián Battaglia. La Copa Libertadores de América también es el barómetro para el entrenador que era de las inferiores y ante el despido de Miguel Ángel Russo tuvo que hacerse cargo del equipo de 1ra. División. Battaglia llegó respaldado por Juan Román Riquelme, a quienes muchos culpaban por el fracaso de Russo. El desempeño del equipo fue muy condicionado por la derrota ante River Plate y otros percances. Para jugar la próxima Libertadores debe ganar la Copa Argentina. Boca ya se encuentra clasificado para el partido final que se jugará el 08/12 a las 21:10 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Pero todavía hay que definir su rival. Hoy 01/12 juegan Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza a las 21:10 en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.