Arabia Saudita compró los líderes de eSports, ESL y FACEIT

El holding detrás de la fusión se conoce como Savvy Gaming Group, dirigido por el exvicepresidente de Activision Blizzard, Brian Ward.

La empresa, creada en 2021, apunta a "impulsar el crecimiento y el desarrollo a largo plazo" de la industria de los juegos y los deportes electrónicos. El 100% de sus acciones son del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, supervisado por el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

Él tiene un proyecto, con enormes dificultades de concreción, de diversificar la economía de Arabia Saudita, totalmente dependiente del mercado petrolero tradicional, e ingresar a inversiones considerables en varias industrias no petroleras, tal como lo hicieron Catar y Emiratos Árabes Unidos. El fondo saudita ya invirtió US$ 3.000 millones en algunos de los mayores editores de juegos, como EA, Activision Blizzard -que acaba de comprar Microsoft-, y Take Two.

El Fondo de Inversión Pública también ha comprado el Newcastle United Football Club, de la Premier League. Según Amnistía Internacional, un "lavado deportivo": comprar y usar equipos deportivos de alto perfil para distraer la atención de los abusos contra los derechos humanos, en especial luego deel asesinato de Jamal Kashoggi en la sede diplomática saudí en Turquía.

Amnistía Internacional:

A medida que avance la temporada, esperamos que los aficionados, los jugadores y el personal de trastienda del Newcastle United analicen seriamente la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita y prepárate para hablar sobre el encarcelamiento de personas como Abdulrahman al-Sadhan, cuya sentencia de 20 años por tuitear fue confirmada solo unas horas antes de que se concretara el acuerdo de Newcastle.

El próximo gran evento de ESL está programado para el 25/02 con un campeonato CS:GO de US$1 millón en IEM Katowice 2022. En Polonia.