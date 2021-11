eSports y la gran contradicción de Xi Jinping

El hashtag "EDG gana" tuvo más de 1.900 millones de menciones.

La industria de los deportes electrónicos en China atrae a unos 488 millones de simpatizantes, con un crecimiento vertiginoso de 44% en 2020 contra 2019.

A finales de la década de 1990, los World Cyber Games se establecieron en Corea del Sur e introdujeron el concepto de deportes electrónicos en la conciencia general.

Sin embargo, la mayoría de la gente no consideraba a los deportes electrónicos como deportes genuinos, y no se les concedía el statu-quo de profesionales a los jugadores.

Desde entonces, los deportes electrónicos han ido creciendo en China.

Ocurrió una alianza de clubes de deportes electrónicos, una plataforma de transmisión en vivo, y capital fluyendo hacia la industria china de deportes electrónicos con ciudades compitiendo para convertirse en el centro de deportes electrónicos regional.

Shanghai es una de las ciudades más ambiciosas al respecto. A fines de noviembre de 2018, Shanghai se convirtió en la primera ciudad de China en adoptar un sistema de registro para atletas de deportes electrónicos.

Sin embargo, en 2021 ha ocurrido un cambio de reglas del Gobierno hacia la industria de videojuegos en general, y esto impactará en el futuro, de mantenerse, en los eSports.

Funcionarios dijeron que padres y maestros están preocupados por la adicción de los adolescentes, ya que algunos gastan demasiado dinero y tiempo en estos juegos. Por lo tanto se han intensificado las regulaciones que impiden a los adolescentes el acceso libre a los videojuegos.

A fines de agosto, China lanzó regulaciones para limitar los juegos en línea para menores con el fin de ayudar a proteger a los adolescentes y garantizar el desarrollo sostenible de la industria.

En este contexto ocurren los festejos por el triunfo sobre Corea del Sur y la consagración global.

Edward Gaming2.jpg eSports Top of the World: China campeón.

Empresas educativas

Pero el Gobierno chino tiene otros problemas con los jóvenes y el intento de reorganizar tanto el ocio y entretenimiento como la educación.

En una contramarcha llamativa, China concederá más de una docena de licencias que permitirían a las empresas ofrecer tutoría después de la escuela, según personas familiarizadas con el tema, poniendo fin a meses de turbulencia para una industria que alguna vez fue floreciente y devastada por nuevas restricciones.

Compañías de tutoría, incluidas Gaotu Techedu Inc., anteriormente conocida como GSX Techedu Inc., y Yuanfudao, respaldada por Tencent Holdings Ltd., han entablado conversaciones con los reguladores en las últimas semanas sobre un acuerdo que les permitiría reanudar la oferta de servicios de tutoría a los estudiantes en el noveno grado y menores, dijeron personas familiarizadas con las charlas.

Según el nuevo acuerdo de licencia, las empresas de tutoría deberán operar tutorías después de la escuela sin fines de lucro mientras se les permite obtener ganancias en otros negocios, como tutoría a adultos para exámenes profesionales, dijeron las personas.

El gobierno también está configurado para poner un límite al precio que las empresas pueden cobrar por cada clase de tutoría después de la escuela, dijeron algunas de las personas.

Se requerirá que cada compañía con licencia establezca y administre una fundación sin fines de lucro para recolectar los ingresos de las tutorías después de la escuela, según las personas, quienes dijeron que es probable que la decisión se anuncie a finales de este mes. Tal fundación, que tiene prohibido por ley solicitar contribuciones públicas, probablemente deba registrarse como una entidad separada bajo el Ministerio de Asuntos Civiles, dijo una de las personas.

La decisión de ofrecer las licencias aporta algo de claridad a un sector de la economía de China que se ha visto particularmente afectado por el impulso del líder chino Xi Jinping de frenar lo que él ve como excesos capitalistas.

Preocupados por el aumento vertiginoso de los costos educativos exacerbando las disparidades de riqueza y desalentando a las familias a tener más hijos, los líderes chinos emitieron en julio reglas que prohibían las tutorías extracurriculares con fines de lucro, restringían a las empresas de tutoría la obtención de capital y prohibían la enseñanza durante los fines de semana y feriados.

Las restricciones conmocionaron a los mercados, borrando decenas de miles de millones de dólares del valor de las empresas educativas chinas que cotizan en bolsa. Los recibos de depósito estadounidenses de Gaotu y otras empresas educativas chinas han perdido alrededor del 90% de su valor desde mayo.

Las reglas también llevaron a despidos masivos, incluso en ByteDance Ltd., el propietario chino de la popular aplicación de videos cortos TikTok, que anunció internamente en agosto que planeaba despedir a los empleados en su negocio de educación dirigido a niños en edad preescolar y escolar.

El Ministerio de Educación dijo en ese momento que la industria necesitaba ser regulada porque de lo contrario "formaría otro sistema educativo fuera del sistema educativo nacional".

Yuanfudao, respaldado por inversionistas como IDG Capital además de Tencent, fue valorado en US$ 15.500 millones después de una recaudación de fondos de US$ 2.200 millones en octubre de 2020, lo que lo convierte en el "unicornio" más valioso (startups valoradas en US$ 1.000 millones o más) entre las empresas de tecnología educativa a nivel mundial. dijo la empresa en ese momento.

Algunos de los nombres más importantes de la industria han anunciado cambios significativos para cumplir con las nuevas regulaciones.

New Oriental Education & Technology Group Inc., un titán de la educación privada con sede en Beijing, dijo en octubre que dejaría de brindar clases después de la escuela a los estudiantes por debajo del décimo grado para fines de este mes.

La mayoría de las nuevas restricciones se aplican a la educación obligatoria, que en China se extiende hasta el 9no. grado, dejando la tutoría para los estudiantes de secundaria mayores en un área gris.

Como parte de su esfuerzo por reorganizar el sector educativo y aliviar la carga financiera de los padres, el gobierno de China también ha continuado apuntando a las llamadas viviendas del distrito escolar: departamentos cerca de escuelas en demanda que durante mucho tiempo garantizaron las codiciadas ubicaciones para los niños que viven allí.

En los últimos meses, Beijing y otras ciudades han comenzado a rotar a los maestros y otro personal de una escuela a otra para garantizar que los estudiantes tengan un acceso más uniforme a la mejor enseñanza.