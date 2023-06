Esta bebida empeora tu nivel de testosterona, avisa experta

Esto no es un dato menor, tomando en cuenta que, entre tantas funciones que tiene la testosterona, esta hormona también estimula los tejidos del pene para que produzcan óxido nítrico, el cual inicia varias reacciones que causan una erección.

"Si los niveles de la hormona son demasiado bajos, un hombre puede no ser capaz de tener una erección", advierte el sitio especializado Medical News Today.

¿Qué empeora la testosterona?

Una de las que advierte que hay que mantener alejadas las bebidas azucaradas para mejorar los niveles de testosterona es Kelsey Kunik, RDN , nutricionista dietista registrada y asesora de nutrición de Zenmaster Wellness.

"Las bebidas azucaradas y otros alimentos azucarados elevan el azúcar en la sangre, lo que crea un efecto de cascada hormonal que reduce la producción de testosterona", explica Kunik en entrevista con Eat This, Not That.

Y agrega: "El nivel alto de azúcar en la sangre impide que la glándula pituitaria produzca suficiente hormona luteinizante, que ayuda a estimular la producción de testosterona en los testículos".

Bebida mala para la testosterona

La advertencia de la especialista sobre las bebidas azucaradas y los bajos niveles de testosterona, ha sido probada en un estudio.

Los investigadores querían comprobar si el consumo de bebidas azucaradas (SSB) está asociado con una concentración más baja de testosterona total en suero en hombres de 20 a 39 años.

Para ello, obtuvieron datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) 2011–2012.

Los investigadores hallaron que, las probabilidades de niveles bajos de testosterona eran significativamente mayores con el aumento del consumo de bebidas azucaradas.

El estudio fue publicado en Reproductive Biology and Endocrinology.

¿Cómo saber si tienes testosterona baja?

Ahora bien, de acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, si bien algunos hombres que tienen niveles bajos de testosterona no tienen ningún síntoma, otros pueden presentar:

Falta de deseo sexual

Problemas de erección

Conteo de espermatozoides bajo

Insomnio

Disminución de la fuerza

Disminución del tamaño de los músculos

Pérdida ósea

Aumento de la grasa corporal

Depresión

Fallas en la concentración

