¿Qué le pasa a Bielsa? Leeds al borde del abismo

Pero en la segundo mitad, el Leeds llegó al empate casi sin proponérselo. El español Rodrigo Moreno lanzó un centro largo desde la izquierda que se clavó en el segundo palo para sorpresa del arquero David de Gea para el 1-2. Apenas un minuto más tarde, el local volvió a anotar, esta vez tras una recuperación alta y una aparición por sorpresa de Raphinha.

LEEDSUNITEDVSMANCHESTERUNITEDFOTO2.jpg Marcelo Bielsa sufrió un nuevo traspié con el Leeds tras caer ante el Manchester United 4-2 y quedó al borde del descenso en la Premier League. (Foto: Noticias Argentinas/MUFC)

En una ráfaga el cuadro de Bielsa estaba otra vez en partido y tuvo alguna chance para marcar gol más. Pero, el Manchester United pudo ahuyentar a los fantasmas y por las conquistas del brasileño Fred y del sueco Anthony Elanga, sobre el final, se quedó con la victoria por 4-2.

Esta derrota significa un nuevo golpe para el Leeds, que después de haber protagonizado una gran campaña en la temporada pasada en la que estuvo cerca de clasificarse a un certamen internacional, en ésta no puede encaminarse. Son apenas cinco los triunfos acumulados en la Premier League para el conjunto de Bielsa que marcha 15º en la tabla y está a tan solo cinco puntos de la zona de descenso.

Más tarde, en conferencia de prensa, Bielsa afirmó este mismo domingo (20/02) que es “imposible no estar preocupado” por la campaña de Leeds United que lo dejó a cinco puntos de la zona de descenso.

“No tiene ningún sentido esa pregunta. Es imposible no estar preocupado, recibimos 50 goles, ¿le parece que no puedo estar preocupado? ¿Puedo no sentirme responsable?”, declaró Bielsa ante la consulta de un periodista inglés en rueda de prensa en el estadio Elland Road.

Para el exDT del seleccionado argentino, Leeds “tiene que defender mejor”, un déficit que ya le costó 11 derrotas en lo que va del campeonato inglés y lo depositó en la decimoquinta ubicación en la tabla.

“Pero nos falta (Kalvin) Philips y lo sustituye (Robin) Koch. Nos falta Koch y Pascal (Struijk) lo sustituye. Luego no podemos contar con Pascal en la mitad de la cancha porque necesitamos que regrese a la defensa. No poder disponer de los tres volantes defensivos con los que contamos le da cierta debilidad a la recuperación de la pelota, que se siente”, analizó Bielsa.

“Creo que jugamos mejor cuando fuimos a buscar que cuando tratamos mantenerlo. Pero se repite una cuestión que cuesta mucho resolver”, manifestó el emblema de Newell's Old Boys.

Marcelo Bielsa reaction | Leeds United 2-4 Man Utd | Premier League

El próximo miércoles (23/02) Leeds visitará al Liverpool y el fin de semana recibirá en su casa al Tottenham, dos compromisos de riesgo para un equipo que de los últimos 10 partidos ganó apenas dos, perdió seis y recibió 30 tantos, una media de tres tantos por encuentro.

Por su parte, Manchester United se mantiene cuarto en la tabla, en zona de clasificación a la Champions League 2022/23 y el mismo miércoles (23/02) jugará como visitante su duelo ante Atlético de Madrid correspondiente a la ida de los octavos de final de este certamen. El fin de semana, será local ante el débil Watford en Old Trafford por la Premier League.