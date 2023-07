Famoso YouTuber postea bandera LGBT en llamas: "Yo ya gané"

Ya desde hace tiempo que comenzó a volcarse a la polémica de la anti-cancelación —¿Ven cómo se vuelve a los antónimos? —, podría decirse que el asunto tocó techo cuando subió un video hablando de la inclusión forzada en la película Buzz Lightyear de Disney.

"¿AL INFINITO Y MÁS ALLÁ?" La eplícula Lightyear fue un fracaso.

Más allá de todo ese escándalo, y aunque uno esté de acuerdo en mayor, menor, o nula medida con el punto de vista de Dross sobre los cómo y por qué que envuelven un beso lésbico, ninguna de esas cosas, ninguna bajo ningún punto de vista, se equipara con postear a la bandera LGBT rodeada de fuego.

Polémica por quemar un movimiento, ¿o algo más?

¿Es una declaración de guerra? ¿Un mensaje de odio? ¿Quiere alguien pensar en los niños? Ninguna de estas preguntas pellizca al verdadero meollo del asunto. Dross quiere…polémica. Sí, polémica.

image.png .

La polémica alimenta dos cosas para Dross. Por un lado, las redes hablan de él y lo marcan en las tendencias a nivel nacional, como está ocurriendo al momento de la redacción de esta nota. Y en las matemáticas virtuales el resultado es fácil: mientras más hablan de uno mejor.

Por otro lado, y no tan en contraposición con lo anterior, es un mensaje político que, a su vez, alimenta el sector de derecha que sigue a Dross. De una u otra manera, la polémica lo beneficia.

La forma en que Dross reaccionó al respecto es incluso más sugerente. Nada más carcajeó y en mayúsculas, como para pellizcar todavía más la llaga: “JAJAJAJAJAJAJAJA ”.

image.png

Es verdad: muy maduro no se lee, ni tampoco analítico, pero tiene sentido dentro del microclima de Twitter. En la red de Elon no se busca dar lecciones de vida, ni una enciclopedia de respeto, sino dar opiniones fuertes y directas que funcionan a la merced de ofender.

Conclusiones: si es que las hay (spoiler: no)

Muchos consideran que, que un hombre de cuarenta años hable y se ría de esa manera es ridículo, decepcionante, innecesario. No hace falta más que ver los comentarios citados. Pero más increíble resulta el alcance de la publicación: 15 millones de personas y contando.

Es atronador y produce todo un tema sobre el cual pensar: el alcance masivo a favor de la polémica, o viceversa.

image.png Incluso lo denunciaron desde Alemania.

Sí, siempre fue obvio. No por nada existen los programas de chimentos, o las notas digitales sobre celebridades, tal es mi caso, y todo esto de alguna manera también aporta al chaos. La verdadera pregunta, a la cual desde ya, no tengo respuesta, debería ser la siguiente: ¿por qué atender al quilombo y no buscar un diálogo? ¿Por qué la confrontación y no la charla?

Quizás buscar la respuesta sea la historia de las redes: tan en vano como remar con piedras un lago de cemento.

