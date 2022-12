Youtuber visitó una tribu salvaje en una isla y se viralizó

Living On The Forgotten Islands Of Vanuatu

“Debo decirles la verdad, espectadores. Los sujetos que vamos a ver en realidad no han visto a personas como nosotros antes, excepto a Brett, por lo que no sabemos qué nos puede pasar” pese al evidente temor, los miembros de la tribu nativa trataron a Brett y al YouTuber Moss con absoluto respeto. No hubo problemas, sino sonrisas.

image.png

En el video, se puede ver a los aldeanos cantando y gritando en silencio antes de que el jefe hable.

“Con mi gente, les doy la bienvenida a ambos”, dijo quien parece ser el líder a través de una traducción.

Luego se puede ver a la tribu a puros cánticos mientras el Broddie Moss y sus compañeros se muestran por fin relajados. Más adelante, en el clip, el YouTuber dice: “No esperaba eso. Esa fue una de las experiencias más hermosas, locas y aterradoras que he tenido, pero [me ha dado] todos los sentimientos, todas las emociones. La gente aquí es increíble".

image.png

Los comentarios del video fueron mucho más analistas con el video e incluso algunos analizaron fotograma a fotograma, lo que pudo resultar en una horrible tragedia: “Lo vi. Un aldeano apuntó con su arco y flecha a Brodie en el camino hacia la aldea. Al principio era difícil saber si los isleños los llevarían o no a la muerte o a la celebración”.

Otro comentó: “Fue aterrador al principio… Son los verdaderos hijos e hijas de la naturaleza”.

Pero también los hubo positivos: “Lo que es alucinante es que todas estas tribus antiguas parecen ser mucho más felices que nosotros ”.

El grupo de defensa Survival International estima que hay más de 100 tribus ‘no contactadas’ en todo el mundo que existen en la actualidad.

-------------------------

Más contenido en Urgente 24

El youtuber más grande del mundo: MrBeast rompió internet

"¡Argentina, boludo!": El grito viral de Cristiano Ronaldo

Home office: Demandó a la empresa por una caída en su baño

Avatar 2 rompió la crítica, ‘la mayor épica de la historia'