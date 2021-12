Ofelia Fernández: Proyecto para el protector solar gratuito

Propone, entre otros puntos, que el protector solar sea distribuido en plazas, parque, escuelas públicas y en todas las actividades del gobierno de la Ciudad, así como que se otorguen descuentos para motivar su uso, bajo la creación del programa "Sol BA" en el ámbito del ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De aprobarse, el Gobierno de la Ciudad deberá:

distribuir de forma gratuita, efectiva e irrestricta protector solar de amplio espectro con un FPS 30 o mayor.

La distribución del protector solar gratuito será a través de postas que funcionarían los 365 días del año y debería haber al menos una por comuna, que sería rotativa.

A su vez, el Gobierno porteño debería prever y garantizar el mantenimiento de dispensers de protección solar de amplio espectro con un FPS 30 o mayor en la totalidad de los centros de salud y en parques y plazas.

En otro de sus artículos, el proyecto de ley indica que el Gobierno porteño debería garantizar la entrega gratuita de protector solar de amplio espectro con un FPS 30 o mayor para todas las personas que concurran a actividades dependientes del Gobierno de la Ciudad.

"A tales fines, se podrá optar por la entrega de unidades a los/as individuos/as o por el emplazamiento de dispensers al alcance de los/as mismos/as", precisa el texto.

Se encuentran comprendidos en este artículo:

Estudiantes y trabajadores del sistema educativo de gestión estatal y privada con cuota cero.

Niños, jóvenes y trabajadores de las colonias de verano del GCBA.

Trabajadores de programas del GCBA en la vía pública.

Trabajadores y concurrentes de festivales, actividades culturales y artísticas en espacios públicos organizados o auspiciados por el GCBA.

Trabajadores y consumidores de ferias de la Ciudad.

Además, el proyecto de ley propone implementar a través del Banco Ciudad un plan de beneficios "con la finalidad de otorgar descuentos en la compra de protectores solares a las personas físicas, con cualquier medio de pago disponible de la entidad".

https://twitter.com/OfeFernandez_/status/1473729520205193230 Presentamos un proyecto para que el protector solar no sea considerado estético, sino un medicamento para la prevención de enfermedades. Por lo tanto que haya acceso gratuito para quien lo necesite (las obras sociales ya podrían descontar o cubrir no?) #LeyProtectorSolar #SolBA https://t.co/d8rcNbcpHy — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 22, 2021

La dirigente del Frente de Todos presentó el proyecto junto a la influencer y cosmetóloga Daniela Lopez, más conocida como Dadatina, quien en sus redes sociales pidió que la gente se haga eco de la propuesta con el hashtag #LeyDeProteccionSolar y se lo comparta al funcionario político que pertenezca al partido con quien cada quien se identifique. Dijo que este tema debería estar más allá de la grieta.

En un video difundido por ambas, Dadatina explica que “el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común entre los seres humanos”, que “estar al sol es uno de los principales desencadenantes” y que la manera de prevenirlo es con el protector solar:

No se usa para que no te quemes o para que no te arda la piel en un día de playa. Tampoco tiene como objetivo conseguir broncearte de una manera más estética. Debería ser considerado un medicamento destinado a la prevención de enfermedades y no un cosmético más de la góndola.

Fernández recibió todo tipo de críticas en redes sociales por su proyecto, aunque también apoyos.

https://twitter.com/LaCosmoRevista/status/1474031952701362180 [PEOPLE PROBLEMS] Ofelia Fernández presentó un proyecto para que el protector solar sea considerado medicamento y recibió críticas por ser una medida que favorece a los blancos. pic.twitter.com/KFw4tcWPos — La Cosmo (@LaCosmoRevista) December 23, 2021

https://twitter.com/OfeFernandez_/status/1473993386109456385 buen día a ustedes y a la #LeyProteccionSolar pic.twitter.com/HZ9glCF3DO — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 23, 2021

https://twitter.com/ladyprecarizada/status/1206734199908122629 En Río de Janeiro hay expendedores gratuitos de protector solar en la playa y me parece lo más maravilloso que vi en mucho tiempo pic.twitter.com/MPjqxSyWzr — Agustina (@ladyprecarizada) December 17, 2019