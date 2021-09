En el mismo sentido se expresaron los vecinos del edificio en diálogo con diario El Día. “Los chicos no paraban de llorar de hambre y estaban solos sin luz ni gas”, contaron. Ellos mismos debieron poner una escalera al costado de un balcón para darles alimentos a los nenes que pedían auxilio a gritos.

Los nenes fueron contenidos, alimentados, higienizados y trasladados al Hospital Sor María Ludovica de La Plata, donde se constató que los menores no registran signos de maltrato pero sí de desnutrición, deshidratación y abandono.

En tanto, efectivos policiales del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Departamental La Plata lograron dar con el paradero de la madre en la vivienda de un familiar.

La mujer, que dejó además un cuarto chico de nueve años en la comisaría, fue imputada por abandono de persona en una causa penal iniciada por el fiscal Álvaro Garganta a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del Departamento Judicial de La Plata.

En total se supo que eran seis los hermanos: cuatro quedaron a resguardo hasta que la Justicia resuelva su destino (una nueva familia o la revinculación con su abuela, la persona que aparentemente se presentó para pedir la tenencia). Los otros dos son adolescentes de 15 y 17 años y tienen la potestad de decidir si quieren estar con su mamá o con su abuela.

La madre rompió el silencio

La madre de los niños rescatados, identificada como Kathaya del Rosario Pérez, habló con Canal Nueve y desmintió la versión de los vecinos. Dijo que había salido poco más de una hora antes de lo ocurrido a ayudar a un familiar para "ganarse unos mangos".

Según la versión de la mujer, cuando retornó al departamento se encontró con los policías, que la llevaron a la comisaría por abandono de persona.

Antes de terminar su descargo, la madre exigió la restitución de sus hijos, argumentando que no trabaja de "mala vida" y que no desaparece por varios días, como aseguran los vecinos. "No voy a dejarlos ahí", afirmó, en referencia a la casa de abrigo donde se encuentran los niños ahora a la espera de la decisión de la Justicia.

"Pedían auxilio y lloraban porque tenían hambre"

En diálogo con el diario local El Día, varios vecinos describieron el abandono que sufrían esos nenes, que pasaban "largas horas solos" a diario porque "la madre aparecía a la noche".

"Hace por los menos tres días que escuchamos llorar a los chicos, que hasta se asomaban a la ventana del departa mento y pedían auxilio. Daba mucha lástima y bronca a la vez, por su madre, que pasaran por esa situación", comentó uno de los vecinos.

Agustín, uno de los vecinos que se trepó para entregarles alimentos -al igual que hicieron otros vecinos- contó: "cuando me subía para darles comida, pude ver al nene de 6 años cambiándole el pañal al hermanito más chico".

"La madre se iba temprano y volvía recién a la noche, a veces alcoholizada y acompañada por un par de hombres", comentó otra persona que vive en ese edificio.

Y señaló que "los chiquitos se quedaban solos, con hambre, sin luz ni gas, por lo que además pasaban frío y deambulaban por el departamento a oscuras".

Otro vecino denunció que "hace un par de días, la madre volvió de noche como de costumbre y dos madres que viven en el edificio le reprocharon que dejara a sus hijos tantas horas solos y sin posibilidad de alimentarse".

"Hasta le ofrecieron hacerse cargo de las criaturas. Pero ella, que había llegado con dos tipos, se enojó mucho y amenazó a una de ellas con un cuchillo", relató.

María Cristina, otra vecina, le contó a El Día que llegó ayer "a las 2 de la tarde y vi a los nenes pidiendo auxilio y llorando desesperadamente, diciendo que tenían hambre. Siempre están solos. Y hasta salen descalzos para ir a negocios, como al kiosco o verdulería".