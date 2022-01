¿Por qué esta hierba es indispensable si tiene diabetes?

Este componente está "generalmente reconocido como seguro" por la Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos)

Así que, a partir de esta hierba, se extrae un componente "seguro" que puede usarse como un edulcorante en alimentos y bebidas, es decir, la stevia que encontramos en el supermercado.

¿Qué beneficios tiene la estevia o stevia?

Es muy probable que haya escuchado sobre la estevia, aún si no tiene diabetes. Y es que, también es usada por las personas que quieren perder peso. Esto se debe a que estevia es un edulcorante no nutritivo, es decir que casi no tiene calorías.

Asimismo, la estevia puede ayudar a controlar el colesterol, así indica un estudio publicado en 2009.

Los participantes consumieron 20 mililitros de extracto de stevia diariamente durante un mes. La stevia redujo el colesterol total, el colesterol LDL ("malo") y los triglicéridos sin efectos secundarios negativos. También aumentó el colesterol ("bueno").

Otra evidencia sugiere que la stevia puede ayudar a combatir o prevenir algunos tipos de cáncer.

Según un estudio publicado en 2013, muchos derivados del glucósido de stevia eran tóxicos para líneas celulares específicas de leucemia, pulmón, estómago y cáncer de mama.

¿Cómo se toma la stevia o estevia para la diabetes?

Sabemos que la estevia puede ayudarlo a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

De acuerdo con un estudio, publicado en 2010, el consumo de estevia hizo que unos 19 participantes sanos y delgados y 12 participantes obesos redujeran significativamente los niveles de insulina y glucosa.

Otro trabajo publicado en Science Direct halló que los edulcorantes de stevia no aportaban calorías o carbohidratos a la dieta, ni afectaban a los niveles de glucosa en sangre o a la respuesta a la insulina.

Según el sitio especializado Healthline:

La stevia se puede usar en lugar del azúcar de mesa en sus comidas y bebidas favoritas. Una pizca de polvo de stevia equivale aproximadamente a una cucharadita de azúcar de mesa.

Vale destacar que, la FDA no ha aprobado la estevia de hoja entera, ni los extractos de estevia sin refinar para su uso común debido a posibles efectos en la salud.

Estevia o stevia: contraindicaciones

Según la Clínica Mayo, a la FDA le preocupa que la hierba de stevia cruda pueda causar daño en:

Los riñones

El sistema reproductivo

El sistema cardiovascular

Presión arterial

O que pueda interactuar con medicamentos que reducen el azúcar en la sangre.

Sin embargo, Healthline indica:

Si usa stevia de vez en cuando para la diabetes, puede que no sea suficiente para afectar su nivel de azúcar en la sangre. Pero si lo usa durante todo el día, los carbohidratos se suman.