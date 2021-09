¡Ojo! Este mal hábito es la causa número uno de diabetes

Existen dos tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1 de la que se cree que tiene orígenes genéticos (aunque su causa es todavía desconocida) y la diabetes de tipo 2 que es la forma más común de la enfermedad.

¿Cuál es la causa número uno de las diabetes?

Hay muchos factores de riesgo para la diabetes tipo 2, es decir, cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce; sin embargo, el principal de ellos es una dieta deficiente rica en alimentos procesados y azúcar agregada, advierte Eat This, Not That! (ETNT), un portal dedicado a la alimentación saludable.

Y es que, cuando el cuerpo está inundado de azúcar (y muchos alimentos procesados se descomponen en azúcar), puede volverse resistente a la insulina, explican.

Thomas Horowitz, DO , un especialista en medicina familiar del CHA Hollywood Presbyterian Medical Center en Los Ángeles, dijo al medio especializado: "La diabetes es cuando su cuerpo no puede proporcionar suficiente insulina para permitir que la glucosa entre en las células hambrientas de su cuerpo".

"Muchos de los alimentos que comemos son diabetogénicos. Lo que eso significa es que aumentan el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes", dice Aaron Hartman, MD , médico certificado por la junta en medicina funcional y medicina integrativa en Richmond, Virginia, y asistente clínico profesor de medicina familiar en Virginia Commonwealth University.

Los azúcares son un alimento diabetogénico. Los carbohidratos procesados son otro. La primera regla general para prevenir la diabetes es comer alimentos reales.

¿Cómo prevenir la diabetes?

Según Horowitz, "la mejor manera de evitarlo es seguir una dieta que no controle el suministro de insulina".

Recomienda elegir alimentos que se descompongan lentamente o que tengan poco azúcar, por ejemplo, proteínas proteínas magras (especialmente pescado graso, como el salmón) y grasas buenas (como aguacates, nueces y aceite de oliva) , cereales integrales y verduras en lugar de cereales refinados o dulces.

Asimismo, evitar las bebidas con azúcar agregada, como las gaseosas endulzadas con azúcar:

El contenido de azúcar de los artículos que se consumen comúnmente puede ser muy alto (...) Un refresco Super Gulp consiste en un puñado de azúcar. Una lata de refresco es mucho más de lo que su cuerpo puede soportar.