El vapeo enfrenta el día del juicio final

Sin embargo, hasta ahora, no han estado sujetos a las mismas restricciones de marketing que tienen los cigarrillos tradicionales. Las marcas de cigarrillos no pueden anunciarse en televisión, radio, vallas publicitarias o camisetas.

El mandato de la FDA es autorizar los productos de vapeo sólo si sus fabricantes pueden demostrar que son de interés para la salud pública. La FDA debe sopesar, entre otras cosas, el beneficio potencial de que los fumadores adultos de cigarrillos cambien a una opción menos dañina frente al daño potencial de los jóvenes que se enganchan a la nicotina.

El vapeo no hace mucho tiempo que existe y todavía no sabemos cómo afecta al cuerpo a lo largo del tiempo. En un capítulo de la serie de Netflix, New Amsterdam, el riesgo es presentado con precisión. Las autoridades sanitarias están informando sobre graves daños pulmonares en las personas que vapean, e incluso algunas muertes.

Por qué vapear es perjudicial para tu salud

La nicotina

La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina. Incluso aquellos que no contienen otras sustancias químicas. Y estas sustancias químicas pueden irritar y dañar los pulmones.

La conducta de vapear introduce nicotina en el cuerpo. Y la nicotina es muy adictiva y puede:

hacer más lento el desarrollo cerebral en niños y adolescentes, afectar a la memoria, la concentración, el aprendizaje, el auto-control, la atención y el estado de ánimo; y aumentar el riesgo de sufrir otros tipos de adicciones en la vida adulta.

Los cigarrillos electrónicos:

irritan y dañan los pulmones, pueden causar graves daños pulmonares, pueden llevar a fumar cigarrillos y a consumir otros tipos de tabaco.

Algunas personas usan los cigarrillos electrónicos para vapear marihuana, aceite de THC y otras sustancias químicas peligrosas.

Existen diferentes tipos de cigarrillos electrónicos. Pero hay muchas personas que usan la marca Juul, que se parece a una memoria USB y se puede cargar en el puerto USB de las computadoras. Puesto que genera menos humo que otros cigarrillos electrónicos, algunos adolescentes lo usan para vapear en sus casas y en la escuela.

La concentración de nicotina de la marca Juul es similar a la de los cigarrillos ordinarios.

El daño

El proceso judicial en curso en USA ya ha eliminado algunos productos del mercado, y la FDA ha dicho a los fabricantes de cigarrillos electrónicos que esperen controles más estrictos sobre la forma en que se comercializan y venden sus productos.

Algunas empresas pueden tener que cerrar. Sin embargo, a la inversa, la FDA también podría permitir que algunos cartuchos de cigarrillos electrónicos dulces y afrutados vuelvan al mercado después de restringir temporalmente durante 2020 los productos de vapeo con sabor.

"Estamos trabajando intensamente en la revisión de solicitudes para superar una especie de mercado no regulado del Salvaje Oeste", dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock, en una audiencia del Congreso en junio. "Tenemos la intención de usar [nuestra] autoridad para proteger a los niños y optimizar la salud pública".

¿Es peligroso el vapeo?

El vapeo juvenil cayó significativamente en USA durante la pandemia, según datos del gobierno, pero porque las restricciones federales aumentaron la edad legal para comprar productos de tabaco a 21 años y quitaron los cartuchos de cigarrillos electrónicos con sabor a fruta del mercado estadounidense.

Aproximadamente el 20% de los estudiantes de secundaria de USA dijeron que habían usado cigarrillos electrónicos al menos 1 día en los 30 días anteriores a la pregunta, en comparación con casi el 28%, el año anterior.

La FDA restringió los sabores de los cigarrillos electrónicos en febrero 2020, y el líder del mercado, Juul Labs Inc., ya había detenido voluntariamente las ventas de la mayoría de sus sabores en octubre de 2019.

Una enfermedad respiratoria relacionada con el vapeo también trastornó el mercado que alguna vez fue de rápido crecimiento, aunque la enfermedad se atribuyó al aceite de vitamina E en los dispositivos de vapeo de marihuana, no a los cigarrillos electrónicos.

Aunque una persona no vapee todos los días, se puede volver adicta. La rapidez con que alguien se vuelve adicto varía. Algunas personas se vuelven adictas incluso si no vapean todos los días.

Fecha límite

En septiembre 2020, todos los fabricantes de cigarrillos electrónicos de USA debieron retirar sus productos de vapeo del mercado o enviarlos para la revisión de la FDA.

Más de 500 empresas presentaron solicitudes para unos 6,5 millones de productos. Los fabricantes tenían que presentar pruebas científicas que demostraran que cada producto era menos dañino que los cigarrillos convencionales y que los fumadores de cigarrillos tendrían más probabilidades de dejar de fumar si lo usaban.

La agencia también considera el atractivo de los productos para los jóvenes y para aquellos que nunca han fumado.

La fecha límite para responder a esas solicitudes es el 09/11. Los funcionarios de la FDA han dicho que no podrán tomar decisiones antes de esa fecha sobre todos los productos presentados. Pero han dicho que están acelerando a los que tienen la mayor participación de mercado.

Según AC Nielsen:

el N°1 es Juul Labs Inc.,

el N°2 es Reynolds American Inc. (cigarrillos electrónicos Vuse),

el N°3 es NJOY Holdings Inc.

Las decisiones de la FDA podrían tener profundas implicaciones para el futuro de esas empresas, así como para el dueño de Marlboro, Altria Group Inc., que tiene una participación del 35% en Juul y ayudó a la empresa a desarrollar sus aplicaciones.

Creemos que hemos presentado ciencia y evidencia convincentes sobre la capacidad de nuestros productos para convertir a los fumadores y medidas basadas en datos para combatir el uso de menores. Creemos que hemos presentado ciencia y evidencia convincentes sobre la capacidad de nuestros productos para convertir a los fumadores y medidas basadas en datos para combatir el uso de menores.

Reynolds "confía en la calidad de nuestras aplicaciones", dijo una portavoz.

NJOY también confía en que sus productos serán autorizados, según una persona familiarizada con el asunto a The Wall Street Journal.

En la FDA

La FDA ya ha comenzado a despejar el mercado de los cigarrillos electrónicos que, según dice, no cumplen con sus estándares.

Por ejemplo, le ordenó a JD Nova Group LLC que detuviera las ventas de aproximadamente 4,5 millones de sus productos líquidos de nicotina.

Las aplicaciones de la compañía carecían de una evaluación ambiental adecuada, dijo la FDA. JD Nova cuestionó la decisión.

Cuando en 2018 el uso de cigarrillos electrónicos por menores de edad aumentó en USA Juul fue criticado por reguladores y legisladores por su uso de modelos adultos jóvenes, celebridades e influencers de las redes sociales. ´

Frente a una avalancha de demandas, Juul cerró voluntariamente sus cuentas de Facebook e Instagram, dejó de usar modelos en su publicidad y suspendió toda su publicidad impresa, de transmisión y digital en USA. Juul ha dicho que nunca se ha dirigido a los niños y que está trabajando para ganarse la confianza del público.

Desde entonces, la marca Vuse de Reynolds ha ganado participación de mercado en medio de una amplia campaña de marketing con conciertos en las azoteas, anuncios de televisión, vallas publicitarias y videos de artistas que diseñan envolturas para dispositivos Vuse.

22 fiscales generales le escribió a Reynolds pidiéndole a la compañía que dejara

de patrocinar conciertos,

de vender camisetas y

exigiera una verificación de edad para las personas que acceden al sitio web de Vuse.

La empresa respondió que no quiere que los jóvenes consuman ningún producto de tabaco y que el marketing de su marca está dirigido a consumidores de tabaco mayores de 21 años. Pero no cumplió con las solicitudes de los estados.

El freno

Para frenar el vapeo de los jóvenes, la FDA promulgó restricciones temporales sobre algunos productos de vapeo dulces y afrutados. Las restricciones aplicadas a los cartuchos de recarga utilizados para dispositivos como Juul y Vuse. No se aplicaron a los vaporizadores desechables.

Fabricantes como Reynolds y NJOY han presentado cartuchos con sabor a fruta para que la FDA los revise y es posible que se les permita volver a comercializarlos.

Juul ha presentado solo cápsulas de recarga con sabor a tabaco y mentol.

Algunos legisladores están pidiendo a la FDA que prohíba permanentemente todos los cigarrillos electrónicos dulces y afrutados.

Otros también han pedido a la agencia que considere un límite a la concentración de nicotina.

Los funcionarios de la agencia han dicho que revisarían cada producto individualmente en lugar de emitir reglas generales.