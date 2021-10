4 recetas de sándwiches increíbles (incluye vegetarianos)

Precaliente el horno a fuego lento con una rejilla del horno a 6 pulgadas del fuego.

Coloque las mitades de pimiento, con la piel hacia arriba, en una bandeja para hornear con borde. Ase en horno precalentado durante 10 minutos.

Retire la bandeja para hornear del horno. Esparcir cebolletas y dientes de ajo alrededor de los pimientos y volver al horno.

Ase hasta que los pimientos estén ennegrecidos en algunos puntos y suaves al presionarlos, aproximadamente 10 minutos.

Transfiera los pimientos a un tazón, cúbralos con una envoltura de plástico y déjelos enfriar durante 10 minutos.

Pique las cebolletas en trozos grandes y colóquelas en una licuadora. Retire y deseche las pieles de ajo.

Agregue ajo, yogur, pimienta negra, 1 1/2 cucharadas de jugo de limón y 1/2 cucharadita de sal a la licuadora. Procese hasta que quede suave, aproximadamente 40 segundos, deteniéndose para raspar los lados según sea necesario.

Mezcle el repollo, las zanahorias ralladas, la miel y el 1/4 de taza de jugo de limón restante y 3/8 de cucharadita de sal. Deje reposar hasta que esté listo para usar, revolviendo ocasionalmente. Drene el exceso de líquido antes de usar.

Pelar los pimientos; corte los pimientos en tiras gruesas. Deseche cualquier líquido.

Coloque la calabaza en una capa uniforme sobre una bandeja para hornear con borde ligeramente cubierta con aceite en aerosol. Ase hasta que estén tiernos, de 10 a 12 minutos. Deje enfriar hasta que se enfríe, unos 15 minutos.

Unte aproximadamente 1 cucharada colmada de la mezcla de yogur en cada rebanada de pan y cubra uniformemente con tiras de pimiento, calabaza, pepinos, brotes de soja, aguacate, mezcla de repollo y rúcula.

Sándwich BLT definitivo

(Receta Eat This, Not That!)

Ingredientes

1 huevo

2 rebanadas de pan de 7 granos o de masa madre, ligeramente tostado

Un puñado de rúcula

3 rodajas gruesas de jitomate

4 tiras de tocino, cocidas

Sal y pimienta negra al gusto

Preparación

Caliente una pequeña sartén antiadherente a fuego medio. Cubrir con aceite de oliva en aerosol y agregar el huevo. Cocine con el lado soleado hacia arriba hasta que la clara esté firme pero la yema esté líquida. Forre la mitad inferior del pan con la rúcula, seguida de las rodajas de tomate y el tocino. Coloque el huevo cocido con cuidado encima y sazone con una pizca de sal y mucha pimienta fresca molida. Cubra con la segunda rebanada de pan.

Sandwcih BLT.jpg Sándwich BLT de Eat This, Not That!/Mitch Mandel y Thomas MacDonald

Sándwich de Seitán (Opción veganos)

(Receta del sitio Gastronomía Vegana)

Ingredientes

2 rebanadas de pan de molde integral

4 lonchas finas de seitán casero o comprado

1 cucharada de aceite de oliva

Tomillo orégano, ajo y perejil

1/2 tomate

2 pepinillos

Un puñado de brotes o 2 hojas de lechuga

2 cucharadas de mayonesa vegetal

1 cucharada de zanahoria rallada

Preparación

Dora en la sartén las lonchitas de seitán con el aceite y las especias, a fuego medio, un par de minutos por cada lado. Corta el tomate en rodajitas. Haz lo mismo con los pepinillos, a lo largo. Monta el sándwich poniendo primero una rebanada de pan, encima el tomate, después brotes o lechuga cortada, el seitán, mayonesa vegetal, pepinillos, zanahoria, más brotes o lechuga y la otra rebanada encima.

Sandwich seitán.jpg

Sándwich Philly Cheesesteak con verduras caramelizadas

(Receta de Eat This, Not That!)

Ingredientes

1 libra de filete de falda o falda

1⁄2 cucharada de aceite de canola o de maní

1 cebolla amarilla grande, cortada en cubitos

1 pimiento verde mediano, cortado en cubitos

2 tazas de champiñones en rodajas

Sal y pimienta negra al gusto

4 rodajas de queso provolone

4 rebanadas de panecillos de trigo integral panecillos

Preparación

Coloca el bistec en el congelador durante 20 minutos para que se endurezca (esto te ayudará a cortarlo).

Use un cuchillo muy afilado para cortar las tiras más finas posibles de la carne.

Caliente el aceite en una sartén grande a fuego medio.

Agregue las cebollas y cocine por unos 5 minutos, hasta que estén suaves y ligeramente doradas.

Agregue el pimiento morrón y los champiñones y continúe cocinando de 5 a 7 minutos, hasta que todas las verduras estén doradas. Retirar y reservar.

Agregue suficiente aceite para cubrir el fondo de la sartén y agregue el filete en rodajas.

Sazone con sal y pimienta de inmediato, luego use una espátula o pinzas para mantener el bistec en movimiento.

Después de que el bistec se haya dorado por todos lados (debido a que es delgado, esto sucederá rápidamente, de 4 a 5 minutos).

Dentro de la sartén, divida la mezcla de carne y verduras en 4 pilas iguales y cubra cada una con una rodaja de provolone.

Continúe cocinando durante aproximadamente 1 minuto, solo hasta que el provolone se haya derretido.