Tristeza de Sebastián Ordoñez en Platense y una ilusión: ¿vuelve Palermo?

"Todavía no sé qué pasó con Orsi y Gómez, todavía estoy sorprendido", afirmó el máximo responsable del Calamar. Y agregó: "Siempre tuvimos buen vínculo. Estamos trabajando para seguir adelante, porque el lunes tenemos que entrenar, afrontar un torneo y la Copa Argentina".

Posteriormente, destacó que está "dolido y triste" y que no deseaba este desenlace por el respeto y cariño, en diálogo exclusivo con Radio La Red.

El objetivo lo logramos todos juntos, desde el primero al último, no hay bronca ni nada, pero estoy triste porque no es lo que quería

image.png El mandatario del Calamar reveló que le ofreció a la dupla técnica un plazo de 12 horas para que mediten su decisión. Sin embargo, pareciera no haber marcha atrás. (Foto Maxi Failla).

En ese marco, fue consultado sobre el nombre de Martín Palermo como posible reemplazante. "Pienso un montón de cosas. Es amigo. Nos pasan un montón de nombres", se limitó a decir sobre el Titán, quien dirigió al CAP en 2023 y fue subcampeón de la Copa de la Liga de tal año, en una final que perdió 0-1 a manos de Rosario Central.

El ídolo boquense estuvo horas antes en el piso de ESPN, dialogando con Mariano Closs y equipo. Está sin cargo desde abril de este año, cuando fue despedido del Olimpia de Paraguay.