¿Error en el GPS?: Chofer dejó a hinchas de Huracán en cancha de Platense

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1929890039992856927&partner=&hide_thread=false Un micro que traía a hinchas de Huracán desde Santiago Del Estero, los llevo hasta la cancha de PLATENSE después que el chófer se confundiera.



Las reacciones dicen todo pic.twitter.com/Rho5ZlXj3u — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 3, 2025

Platense le ganó a Huracán por 1 a 0 y es el campeón del Torneo Apertura 2025

Platense derrotó por 1 a 0 a Huracán al término del partido que disputaron en la tarde noche de este último domingo 01/06, en el estadio Único Madre de Ciudades, por la final del Torneo Apertura 2025.

El único gol del partido fue convertido por el extremo Guido Mainero, con una volea fantástica en 18’ de la segunda etapa.

Con el triunfo, Platense se consagró como campeón del Apertura, el primer título de la historia del club en Primera División, en más de 120 años de historia.

Además, el “Calamar” ganó acceso a la disputa de la próxima edición del Trofeo de Campeones y garantizó la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Platense salió campeón con un plantel 4 veces más barato que el de Boca y 5 veces menos que el de River

Platense se consagró campeón con una hazaña que no solo sorprendió en lo deportivo: también lo hizo en lo económico. Con un plantel valuado en apenas 27,85 millones de dólares, según datos de Transfermarkt, el “Calamar” se impuso en una competencia donde enfrentó a gigantes que quintuplican ese presupuesto.

El cuadro “Calamar” se ubica 16° en el ranking de planteles más valiosos de la Primera División, muy lejos de River Plate, Boca Juniors, Racing o Vélez, que encabezan la tabla, según reveló un cable emitido por la agencia Noticias Argentinas.

River Plate, con figuras como Franco Mastantuono (US$ 17,1 millones), Facundo Colidio, Kevin Castaño y Sebastián Driussi, posee un plantel estimado en US$ 118,16 millones, siendo el más caro del torneo.

Boca Juniors, con nombres como Kevin Zenón (US$ 11,4 millones) y Miguel Merentiel, lo sigue con US$ 95,34 millones de valuación. Le pisan los talones Racing Club (US$ 83,43 millones), Vélez Sarsfield (US$ 72,43 millones) y Estudiantes de La Plata (US$ 63,22 millones).

En ese contexto, Platense logró lo impensado con un plantel liderado por Vicente Taborda (US$ 2,85 millones), Juan Pablo Cozzani (US$ 3,19 millones), Ignacio Vázquez (US$ 2,28 millones) y Santiago Toloza (US$ 1,37 millones), entre otros valores emergentes.

Los 10 planteles más valiosos (valores en dólares)

1-River Plate: US$ 118.166.400

2-Boca Juniors: US$ 95.337.600

3-Racing Club: US$ 83.427.000

4-Vélez Sarsfield: US$ 72.424.200

5-Estudiantes LP: US$ 63.213.000

6-Talleres: US$ 54.093.000

7-Independiente: US$ 46.204.200

8-San Lorenzo: US$ 45.520.200

9-Rosario Central: US$ 45.030.000

10-Belgrano: US$ 40.165.800

En contrapartida, Platense (US$ 27.855.000) se ubicó en el lote de los de presupuesto bajo, junto con Huracán (US$ 27.622.200), Godoy Cruz (US$ 26.767.200) y Newell’s (US$ 24.681.000).

Una hazaña táctica y económica

El equipo dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez combinó disciplina táctica, solidez defensiva y un mediocampo de buen pie para superar con inteligencia a rivales más poderosos.

Los datos de Transfermarkt confirman el abismo económico entre el campeón y los clubes que suelen protagonizar los mercados de pases. Platense lo logró con menos del 25% del valor de River y poco más del 29% del de Boca.

En un torneo donde los millones no alcanzaron para garantizar títulos, el “Calamar” se ganó un lugar en la historia con una consagración tan austera como épica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1929890039992856927&partner=&hide_thread=false Un micro que traía a hinchas de Huracán desde Santiago Del Estero, los llevo hasta la cancha de PLATENSE después que el chófer se confundiera.



Las reacciones dicen todo pic.twitter.com/Rho5ZlXj3u — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 3, 2025

Más notas de Golazo24

TyC Sports agita a la Selección Argentina para que se escandalice con Lamine Yamal

Paredes confirmó lo que todos esperaban sobre su vuelta a Boca: "Ya sabe"

Escándalo en Gimnasia de La Plata: La madre de un futbolista fue detenida por lavado

River tomó una decisión que expone a Paulo Díaz y Germán Pezzella

Lionel Messi está cada vez más cerca de su vuelta a Newell's: “Tiene ganas”

Lionel Messi: Flavio Azzaro y Diego Monroig dieron una tremenda revelación sobre el 10