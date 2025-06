Nations League: Cristiano Ronaldo lleva a Portugal a otra final

El árbitro fue llamado por el VAR, se acercó a la pantalla y en 15 segundos resolvió que era gol. Una vergüenza grande como el Allianz Arena entero, con gente adentro y todo. Este tipo de jugadas tiene que hacer rever el reglamento y dejar cada vez menos jugadas a libre interpretación del árbitro, ya que evidentemente para los árbitros del VAR había que anular el gol y por eso llamaron al árbitro.

Luego del gol Portugal se sacó de foco, encima el árbitro esloveno Slavko Vini, siguió cobrando mal en contra de Portugal en pequeñas jugadas como córner a favor de los lusos y marcaba saque de meta y ese tipo de jugadas.

Pero cuando parecía que Portugal no reaccionaría y se hundiría en el barro del mal arbitraje, apareció la joya de Francisco Conceicao. Arrancó como lo hacía Messi en sus mejores épocas de Barcelona, de derecha a izquierda, y cuando los defensores alemanes retrocedieron esperando el pase, metió el zurdazo al palo más lejano del arquero con efecto. La pelota “esquivó” a Ter Stegen y se perdió en la red a los 63 minutos de juego.

De ahí en adelante Portugal se fue con todo a buscar la victoria, llegó un par de veces hasta que logró anotar el segundo, y quien iba a ser, si hay gol de Portugal hay gol del eterno Cristiano Ronaldo. El jugador de 40 años, considerado uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, y el incansable, puso el 2 a 1 tras una genial jugada de Portugal a los 68 minutos.

El encuentro siguió de la misma forma, Portugal no se metió atrás a cuidar el resultado, al contrario, dominó y atacó a Alemania, la cual no demostró nada más. Los lusos estuvieron varias veces cerca del 3º y los alemanes se ahogaban en la impotencia de ya no ser, ya no ser la potencia que supieron ser, sin un jugador que salga a empujar el equipo, si un jugador que se ponga el equipo al hombro, y reflejando porque hace dos mundiales que no pasan primera fase.

Ahora Portugal jugará la final de la Nations League con el ganador del partido entre España y Francia, mientras que Alemania jugará por el 3º y 4º puesto con el que sea derrotado del partido entre españoles y franceses. Cristiano Ronaldo jugará su 4º final con Portugal.

